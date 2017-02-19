Крюков не боится вурдалаков, а Шиловская – купаться голой

В кинотеатре «Синема Парк Ривьера» состоялась премьера фантастического триллера «Вурдалаки», снятого по мотивам рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака».
Картину представили исполнители главных ролей: Михаил Пореченков, Аглая Шиловская и Константин Крюков.
– В этом фильме есть и вампиры, и любовь, и прекрасная женщина, – сообщил будущим зрителям Пореченков.
Как выяснилось, у Шиловской со съемками в ленте связаны достаточно пикантные воспоминания.
– Мне запомнилось купание голой в озере: было и холодно, и дискомфортно, но режиссер убедил меня в том, что это необходимо, – застенчиво улыбнулась Аглая. – Долго меня уговаривать сниматься обнаженной не пришлось: режиссер объяснил, как это будет выглядеть, и я поняла, что это красиво. У меня уже были проекты, где моя героиня обнажалась, но в тех сценах снимались дублерши. Так что это мой первый опыт.
А вот Крюков заметил, что, несмотря на пугающее название фильма, мистики он не боится. Зато у него есть другие страхи.
– Я с детства боялся змей, и сейчас их не люблю, – признался актер.
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