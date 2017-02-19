Анна Пескова стала спасателем

На канале НТВ стартовал премьерный сериал режиссера Алексея Праздникова под названием «Пять минут тишины».
Это история о рабочих буднях и жизни отряда спасателей МЧС. Главные мужские роли исполняют Игорь Лифанов, Роман Курицын и Олег Андреев. А главную женскую роль – единственной женщины в поисково-спасательном отряде – играет молодая актриса Анна Пескова.
– Татьяна, так зовут мою героиню, ничем не уступает своим коллегам-мужчинам, – рассказывает актриса. – И она даже настаивает на том, чтобы ей не делали поблажек. Я понимала, что съемки предстоят непростые, поэтому за несколько месяцев до их начала стала заниматься в спортивном зале с тренером. А потом сотрудники МЧС, альпинисты и каскадеры устроили для нас инструктаж, на котором мы осваивали азы этой благородной, но очень рискованной профессии.
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».
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