Ваша кровь врачей не интересует

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Диспансеризация становится все более формальным мероприятием

Из программы диспансеризации планируется исключить анализы мочи и крови. Как объясняют в Минздраве, от них нет никакой пользы. В общественных же объединениях пациентов считают, что основная причина корректировки объема профилактических обследований – экономическая.

Лишние анализы

Сокращение перечня обследований пациентов при прохождении диспансеризации предусмотрено новым проектом приказа Минздрава «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», сообщает medportal.ru. Авторы документа, который должен вступить в силу с 2018 года, планируют серьезно скорректировать перечень клинических обследований.

В частности, из первого этапа диспансеризации, на котором выявляются риски того или иного заболевания, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование на предмет исключения новообразований органов брюшной полости, малого таза и аневризмы брюшной аорты и некоторые другие исследования. «Оптимизируется» и второй этап. Например, из перечня исследований вычеркнуты определение концентрации гликированного гемоглобина в крови и тест на толерантность к глюкозе для пациентов, у которых на первом этапе обнаружилось повышение уровня глюкозы в крови.

Как объясняют в Минздраве, анализы крови и мочи не будут проводиться «бессимптомным гражданам».

– Данные анализы не имеют научных доказательств пользы и не проводятся с целью скрининг-обследования населения ни в одной стране мира. Они также отсутствуют в рекомендациях ВОЗ, – заявил главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.

При этом в ведомстве обещают, что в случае жалоб пациента или подозрений врача необходимые дополнительные обследования и анализы будут проведены. – В соответствии с пунктом 15 нового порядка при выявлении у пациента в процессе диспансеризации медицинских показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, исследований (в том числе анализов крови и мочи) и мероприятий, не входящих в объем диспансеризации, они назначаются и выполняются с учетом положений порядков оказания медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания и стандартов медпомощи, а также клинических рекомендаций, – уточнил Бойцов.

«Они просто пытаются сэкономить»

Идею Минздрава раскритиковал директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов. По его мнению, это еще больше усугубит проблему позднего выявления опасных заболеваний у россиян.

– Как можно, отказавшись от анализов мочи и крови, выявить ранние признаки нарушений функций почек, печени, поджелудочной железы и так далее? – возмущен эксперт. – Повышение уровня лейкоцитов в моче зачастую является единственным признаком туберкулеза мочеполовой системы на ранних стадиях, когда никаких других признаков нет. Убирая эти исследования, мы исключаем возможность своевременной диагностики опасных заболеваний. Не видя результатов лабораторных исследований, врач может выявить заболевание лишь на поздней стадии, когда его уже трудно или невозможно лечить.

Как напомнил Гаврилов, два года назад Минздрав уже пересматривал перечень обследований при диспансеризации, но тогда он был расширен, а сегодня все происходит наоборот.

– При этом в обоих случаях инициаторы ссылаются на международный опыт. Не исключено, что сейчас министерство просто пытается сэкономить бюджетные средства на профилактической работе, – считает он.

«Затратная и малоэффективная технология»

А вот завкафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ имени Сеченова Павел Воробьев с сокращением диспансеризации согласен. По его словам, профилактические осмотры могут быть очень эффективны в группах риска, но всем подряд проводить их не стоит – это затратная и малоэффективная технология. А проведение лабораторных и инструментальных исследований в качестве скрининга – выброшенные на ветер деньги, уверен эксперт.

– Вот обсуждается лейкоз, – привел пример Воробьев. – Хронический. Острый нельзя поймать обследованием: от начала заболевания до смерти всего месяц, за это время больной всегда попадает к врачу с симптомами. Частота каждого вида хронического лейкоза – примерно один случай на сто тысяч населения. Сроки заболевания до манифестации могут быть от многих лет до нескольких месяцев. Пусть проходит всего шесть месяцев. Значит, в каждый конкретный месяц частота заболевания будет один на миллион жителей. Если анализ крови стоит 500 рублей, то, чтобы выявить один случай лейкоза, нужно затратить 500 миллионов рублей. При тотальной проверке. Конечно, цифры могут меняться, есть еще заболевания, проявляющиеся анемией или повышенным РОЭ. Но все они крайне редки в общей здоровой популяции не имеющих жалоб людей.

То же самое и с анализом мочи: скринингом выявить патологию почек невозможно.

Аналогична и проблема гепатитов: нет симптоматики – не выявить никакой патологии. Поверьте, через мои руки прошли, наверное, сотни тысяч больных: не бывает бессимптомных изменений биохимии. Поэтому основной упор должен делаться на работу врача с больным – тщательный сбор анамнеза и жалоб. И только когда появляются какие-то симптомы, надо назначать обследование, – считает эксперт.

«По нормам скрининга я не попадала в группу риска»

Между тем многочисленные проверки Росздравнадзора и соцопросы врачей показывают, что в большинстве медучреждений диспансеризация проводится формально, ради отчетности и получения финансовых средств. И плохие результаты анализов в такой ситуации могут хоть как-то насторожить медиков и заставить обратить более пристальное внимание на пришедшего на профосмотр пациента, настаивают в пациентских организациях.

Как рассказала председатель ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, недавно победившая рак молочной железы, обнаружить ее болезнь на первой стадии помог именно общий анализ крови.

– Профилактика должна быть железная, – уверена Боровова. – По нормам скрининга я не попадала ни в какие группы риска: до двух лет кормила грудью пятерых детей, не сделала ни одного аборта. Рак застал меня в неожиданный момент, я чувствовала себя совершенно нормально и просто сдала кровь из пальца. В анализе обнаружилась повышенная СОЭ (скорость оседания эритроцитов), и тогда стали раскручивать этот клубок. Несмотря на первую стадию, это оказался очень агрессивный вид рака. Я получила 29 сеансов химеотерапии. И даже страшно подумать, что было бы, если бы не тот анализ крови.

Автор : Отдел новостей «В»

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