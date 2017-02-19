Средств на лекарства в казне нет. Но вы держитесь

Сегодня люди с редчайшими заболеваниями остаются со своим недугом один на один. Федеральный бюджет закладывает средства на лечение лишь некоторых видов болезней. Остальным приходится справляться своими силами. Ситуацию с обеспечением лекарствами пытаются сдвинуть с мертвой точки депутаты регионов. Но пока им это не удается.

На очередном заседании профильного комитета Законодательного собрания Приморского края вновь была поднята эта проблема. Поводом стало обращение депутатов Амурской области к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением субсидировать из федерального бюджета расходы регионов на обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями.

Поясним: сегодня препаратами обеспечивают лишь тех пациентов, болезни которых входят в перечень программы «7 нозологий» (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянный склероз, трансплантация органов и/или тканей). В Приморье таких 1370 человек. Их недуги лечат за счет федерального бюджета.

Но есть люди, заболевания которых не входят в «список семи». Стоимость курса препаратов для таких пациентов начинается от 80 тысяч рублей в месяц. Осилить подобное лечение крайне трудно даже людям с высоким заработком. По данным краевого департамента здравоохранения, дорогостоящие лекарственные препараты жизненно необходимы 219 пациентам. Но для них не предусмотрено льготное предоставление лекарств за счет федерального бюджета. Регионы пытаются помочь за счет своих бюджетов, однако денег явно не хватает. Только в Приморье в 2015 году на эти цели было потрачено 43,7 млн рублей. Этого катастрофически мало – по данным председателя Контрольно-счетной палаты ПК Игоря Ватулина, необходимо более 300 млн рублей.

Субъекты РФ неоднократно вносили в Госдуму предложения изменить федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и передать полномочия по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями, на федеральный уровень. Однако брать на себя такие затраты государство не спешит.