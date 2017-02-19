Самый брутальный ужин

23 Февраля – вкусный день календаря

Главный праздник всех мужчин – День защитника Отечества – уже на носу. И пусть не каждый из наших бравых защитников служил в армии, все они достойны если не подарка, то хотя бы праздничного ужина. Каким должно быть истинно мужское меню, рассказал шеф-повар одного из ресторанов Владивостока Денис Дерр. Уважаемые дамы, приготовьте одно из предложенных блюд или даже несколько (если осилите), и даже у самого «маломощного» мужчины резко возрастет уровень брутальности. Разве не об этом вы мечтали?

Свиные ребра с ореховой начинкой

Свиные ребра – 2 кг

Орех кедровый – 70 г

Орех грецкий – 70 г

Коньяк – 1 стакан

Курага – 100 г

Чернослив – 100 г

Лимонная цедра тертая – 2 г

Соль, перец свежемолотый – по вкусу

Тимьян, розмарин – по 1 ч.л.

Чеснок – 4 зубчика

Мука – 2 ст. л.

Бульон куриный – 2 стакана

Салями – 300 г

Разогреть духовку до 220 градусов. Орехи обжарить на сковороде до румяной корочки. В маленькой сковороде разогреть коньяк, добавить чернослив и курагу и прокипятить в течение двух минут. Снять с огня и оставить до полного остывания. В отдельной сковороде обжарить мелко нарезанную салями и рубленый чеснок. Остудить и пробить в блендере до состояния пасты. Все приготовленные ингредиенты смешать в одной емкости.

Ребра обмыть, обсушить, выложить в жаровню. Острым ножом сделать надрезы возле основания ребер, образовав таким образом кармашки. Заполнить их начинкой. Ребра натереть солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и обсыпать тимьяном и розмарином. Затем поместить в духовку на 1,5 часа, время от времени переворачивая и поливая образовавшимся соком. Как только кровь перестанет выделяться, выключить духовой шкаф, открыть дверцу и оставить блюдо в открытой духовке еще на 20 минут.

Говядина «Веллингтон»

Говяжья вырезка – 750 г

Шампиньоны свежие – 400 г

Пармская ветчина – 7 ломтиков

Слоеное тесто (бездрожжевое) – 500 г

Горчица зерновая – 2 ст. л.

Яйцо (желток) – 2 шт.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Соль морская – 2 ст. л.

Перец свежемолотый – по вкусу

Грибы почистить и измельчить в кухонном комбайне в пюре. Переложить полученную массу на хорошо разогретую сковороду и выпарить всю влагу. Охладить.

Говядину сбрызнуть маслом, натереть солью, перцем и на раскаленной сковороде обжарить по 1-2 минуты с каждой стороны. После остывания обмазать горчицей.

На пищевую пленку выложить внахлест ломтики ветчины и сверху на них грибную смесь. По центру разместить мясо. Обернуть пленкой мясо в рулет, плотно свернув концы, и убрать на полчаса в холодильник.

Раскатать тесто толщиной 3-4 мм, в центр выложить рулет, сняв с него пленку. Тесто вокруг рулета обмазать желтком, завернуть в тесто рулет, плотно поджать концы и обрезать лишнее. Смазать заготовку оставшимся желтком и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

Шницель Paulainer

Яйцо – 2 шт.

Мука – 100 г

Панировочные сухари – 200 г

Горчица дижонская – 70 г

Шея свиная – 500 г

Масло растительное – 100 г

Мясо промыть, обсушить и нарезать на пласты толщиной 0,5 см. Срезать с краев излишки жира. Отбить куски молотком до мягкости, приправить по вкусу и обмазать со всех сторон дижонской горчицей. Дать настояться около получаса, после чего обвалять каждый шницель в муке, затем во взбитом яйце, после в сухарях. Жарить на хорошо разогретом масле по три минуты с каждой стороны. Подавать с кусочком лимона, тушеной капустой, картофельным пюре и хреном.

Свиная рулька по-польски

Рулька свиная – 1 шт.

Сельдерей – 100 г

Уксус винный – 50 г

Перец горошком – 5 г

Тмин – 8 г

Чеснок – 4 зубчика

Лук репчатый – 200 г

Гвоздика – 3-4 бутона

Пиво темное – 1,5 литра

Мед – 3 ст. л.

Рульку промыть и обсушить. Сделать продольные надрезы на коже (иначе она лопнет). Подготовить бульон, вскипятив воду со всеми вышеуказанными ингредиентами, кроме меда и пива. В кипящий бульон опустить рульку и варить на среднем огне 1,5–2 часа, затем дать остыть в этом же бульоне. Смешать пиво с медом, поместить в получившийся маринад рульку и убрать в холодильник на 12–15 часов.

Духовку разогреть до 200 градусов и запекать рульку на противне с пергаментом около 40 минут.

Курица «Гун бао»

Куриное филе – 2 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Масло кунжутное – 1 ст. л.

Масло оливковое – 1 ст. л.

Перец чили (среднего размера) – 4 шт.

Перец сладкий – 100 г

Лук зеленый – 1 пучок (только белая часть).

Чеснок – 2 зубчика

Кайенский молотый перец – 3 щепотки

Курицу нарезать на крупные кусочки и замариновать в смеси соевого соуса, кунжутного масла и сахара на 12 часов. В сковороде (лучше в воке) нагреть масло до дыма и обжарить кусочки курицы по две минуты с каждой стороны, пока не образуется румяная корочка. В этом же масле после курицы обжарить нарезанный пластинками чеснок (до появления запаха). Затем нарезать соломкой лук, сладкий перец и чили, выложить на сковороду, добавить куриное филе и кайенский перец. Обжарить еще около двух минут. Подавать со стаканом холодной воды.

Баранина «Вустер»

Виски – 240 мл

Сахар коричневый – 200 г

Масло оливковое – 200 мл

Горчица зерновая – 240 г

Соус вустершир – 240 мл

Баранина мякоть – 1 кг

Розмарин рубленый – 20 г

Перец свежемолотый, соль – по вкусу

Рецепт маринада прекрасно подходит как для приготовления шашлыка, так и для запеченного мяса. Все ингредиенты (кроме мяса) смешать и дать настояться около получаса. Баранину промыть и, обсушив, порезать на куски необходимого размера. Мариновать от одного часа (на шашлык) до двух часов (ростбиф или мясо запеченное). Выпекать на углях или при температуре 190 градусов до нужной степени прожарки. Готовое мясо хорошо сочетается с вином.

Пивные крылышки

Курица (крылья) – 1 кг

Томатная паста – 1 ст. л.

Карри паста – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Йогурт – 100 мл

Имбирь (корень) – 15 г

Уксус винный (белый) – 1 ст. л.

Крылья промыть и зачистить.

Чеснок и имбирь натереть на мелкой терке. Смешать в глубокой чаше томатную пасту, карри, йогурт, чеснок, имбирь и уксус. В этой смеси замариновать крылья, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 3–4 часа.

Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать крылья на листе пергамента в течение 10–15 минут.