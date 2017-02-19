Гора Читинза: восхождение на заснеженную вершину

Гора Скалистая (старое китайское название Читинза) высотой 1239 метров над уровнем моря расположена в Партизанском районе Приморья.

Туристов она привлекает своими скальными останцами, сползающими по многочисленным хребтам, а также великолепными видами на Партизанск, Золотую долину, Находку и хребет Чандоалаз (Лозовый).

До Читинзы можно добраться с нескольких железнодорожных станций – Тигровый, Красноармейский, Лозовый и Партизанск. Маршрут подъема зависит от предпочтений и физической выносливости туристов. Самый классический и «истоптанный» вариант – идти от станции Красноармейский через хуторок Ручьи по северо-западному гребню. По ходу подъема вам встретится несколько видовых площадок, расположенных на отвесных скалах, откуда открываются замечательные виды на распадок и окружающие холмы.

Вершина горы Скалистой частично покрыта лесом, и там есть несколько отличных полян для установки палаток, где можно спрятаться от ветра, а в ста метрах ниже по склону пробивается чистейший горный родник.

На одном из ее северо-восточных отрогов стоит странная геодезическая конструкция, которая даже при небольшом ветре за счет отверстий в корпусе издает звуки, похожие на свист.

Известный пейзажный фотограф Виталий Берков поднялся на вершину Читинзы в конце января, провел там две холодные ночи под шум завывающего ветра, и теперь вы можете увидеть великолепные снимки дикой приморской природы.