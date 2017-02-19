«Моряки» против «ястребов»: особое внимание обороне

«В» оценивает шансы «Адмирала» в плей-офф КХЛ

Владивостокский ХК «Адмирал» выполнил программу-минимум и пробился в следующую стадию регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое завершилось 18 февраля. Самое время подвести итоги затяжного хоккейного марафона, начавшегося аж 22 августа 2016 года.

Что позади

После 60 матчей у «моряков» 86 очков. Для Западной конференции КХЛ, заметим, это непроходной балл, там финскому «Йокериту» для выхода на восьмую строчку турнирной таблицы понадобилось 93 очка. Но Восточная конференция чуть слабее по составу. Поэтому хоккеистам Владивостока хватило имеющихся очков для выхода в плей-офф.

Для сравнения можно взять, к примеру, клуб «Сочи»: в своей Западной конференции он набрал на два очка больше нашего «Адмирала», но остался за бортом. В заветную стадию на западе не попали также такие гранды КХЛ, как московский «Спартак», череповецкая «Северсталь», тольяттинская «Лада», словацкий «Слован», рижское «Динамо» и ряд других сильных клубов.

Что касается «моряков», они победили в 24 встречах, еще в двух матчах выиграли в овертайме и в одном поединке обошли соперника по буллитам. Также свои минусовые очки в копилку дали семь проигрышей по буллитам и одно поражение в овертайме. Остальные матчи проиграны в основное время. Забил «Адмирал» 147 шайб, а пропустил 153 – получается отрицательная разница забитых и пропущенных голов.

К сожалению, «моряки» не отметились и среди лучших по игровым данным в оценке Континентальной хоккейной лиги. Исключение составили только Денис Алексеев и Владимир Ткачев, которых выделяли по одному разу в декабре и январе как лучших новичков сезона.

Также следует отметить и приглашения в сборные двух наших хоккеистов. Это вратарь Игорь Бобков и нападающий Максим Казаков. Молодых талантливых игроков заметили в этом сезоне, и они не потерялись в первой и олимпийской сборных. Можно надеяться на их дальнейший профессиональный рост.

Что впереди

После победы в минувшую субботу над подольским «Витязем» «Адмирал» сумел подняться в турнирной таблице с восьмого места на седьмое. И тем самым избежал в качестве соперника «Магнитку» – наиболее сильного и опасного клуба в конференции «Восток».

В четвертьфинале нам достался «Авангард», набравший в регулярном первенстве 109 очков. Последний раз в очном поединке команды встречались 4 февраля в Омске. Кстати, в том матче между соперниками произошла драка. На чужом льду впервые в истории встреч с омичами «моряки» сенсационно победили со счетом 1:3. Так что биться за победу можно, хотя это будет очень нелегко. Ведь омские «ястребы» считаются одними из лучших в КХЛ.

– Мы не фавориты – это понятно, – заметил главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский. – Тем не менее надеюсь, что шансы составляют 50 на 50. В противостоянии с Омском каждый игрок должен показать не то что лучший хоккей, а максимум того, что у него есть. Не жалеть ни себя, ни соперника. В подготовке уделим особое внимание обороне, так как у Омска хорошая атака и не одно-два, а три-четыре звена нападения.

Четвертьфиналы плей-офф начались 21 февраля. «Адмирал» стартует в своей серии в Омске сегодня, 22 февраля. Об этой встрече «В» расскажет в следующем номере.

Справка «В»

В одной четвертой финала Кубка Гагарина встретятся следующие команды.

Конференция «Запад»:

ЦСКА (1-е место) – «Йокерит» (8)

СКА (2) – «Витязь» (7)

«Динамо» М (3) – «Торпедо» (6)

«Локомотив» (4) – «Динамо» (5)

Конференция «Восток»:

«Металлург» Мг (1) – «Куньлунь Ред Стар» (8)

«Авангард» (2) – «Адмирал» (7)

«Ак Барс» (3) – «Салават Юлаев» (6)

«Трактор» (4) – «Барыс» (5)

Серии до четырех побед начались на льду команд, указанных в парах первыми. В каждой конференции состоятся серии матчей 1/4 финала, 1/2 финала и финала. После этого в суперфинале за Кубок Гагарина сразятся победители каждой из конференций.