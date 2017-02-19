«Луч-Энергия» испытывает максимальные нагрузки

Приморские футболисты в конце минувшей недели приступили ко вторым учебно-тренировочным сборам в Турции. На сей раз игроки «Луча-Энергии» тренируются в средиземноморском прибрежном городке Лара, расположенном в 12 км от Анталии.

В распоряжении нашей команды находятся все заявленные в текущем сезоне игроки. Это значит, что они благополучно прошли обязательный накануне предстоящих матчей медицинский осмотр в Москве и готовы к дальнейшим тренировкам и участию в соревнованиях.

Тренерский штаб приморской команды во главе с Константином Емельяновым строит работу своих подопечных таким образом, чтобы нагрузки распределялись поровну во время утренней и вечерней тренировок. Все футболисты занимаются в общей группе. Упор делается на общефизическую подготовку и работу с мячом. В ходе утренних занятий спортсмены больше времени уделяют упражнениям с мячом, а вечером бегают на средние дистанции, играют на поле в составе двух команд или работают в тренажерном зале. Наставники постоянно меняют задания и упражнения, чередуя профильные занятия с общефизическими. Тренировки проводятся на пике максимальных нагрузок.

На сегодняшний день уже точно известны соперники «желто-синих» по трем предстоящим контрольным матчам: клубы «Жетысу» (первая лига Казахстана), «Оренбург-М» (молодежное первенство России) и «Тараз» (премьер-лига Казахстана). Все поединки пройдут до конца февраля. Еще две встречи состоятся в марте, но спарринг-партнеры для наших футболистов еще только подыскиваются. Всего тренерским штабом команды запланировано на заключительных сборах пять контрольных матчей.

«В» напоминает, что в начале февраля «Луч-Энергия» уже провел три контрольных матча. «Тигры» с одинаковым счетом 1:0 обыграли дебютанта казахстанской суперлиги «Алтай» и двукратного чемпиона суперлиги Косово «Ферроникель», а также сыграли вничью (1:1) с одной из сильнейших казахстанских команд «Окжетпес».

Вторые учебно-тренировочные сборы «Луча-Энергии» продлятся до 6 марта. Стартовую игру весенней части первенства футбольной национальной лиги России наша команда проведет 8 марта в Красноярске против местного «Енисея». В турнирной таблице соперник приморцев в предстоящей встрече находится на четвертой строчке, имея в активе 37 очков. «Луч» расположился на девятой позиции, в его багаже 32 очка.