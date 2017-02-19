Посадят ли «жирные» УК на диету?

В нашумевший закон о переводе ОДН из категории коммунальных услуг в категорию жилищных должны быть приняты поправки. Правда, коснутся они не всех, а только граждан льготных категорий. Такое решение вынесли депутаты Законодательного собрания Приморского края на заседании профильного комитета.

Первое чтение закона «О внесении изменений в закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» вызвало бурную дискуссию. Прежде всего потому, что в адрес депутатов поступает множество обращений приморцев, обеспокоенных сложившейся ситуацией. А ситуация такова: на сегодняшний день управляющим компаниям предоставлено право взимать плату за коммунальные ресурсы, потраченные на содержание общедомового имущества (бывший ОДН), с жильцов по нормативу, а с ресурсными организациями рассчитываться по приборам учета.

– Получается, что за счет людей будут зарабатывать и без того «жирные» управляющие компании, – отметил председатель комитета Игорь Чемерис. – Мне не кажется это правильным, поэтому, принимая данный закон в первом чтении, мы начинаем серьезную работу по его корректировке, чтобы свести все недочеты к минимуму.

По словам депутатов, недочетов много. В первую очередь изменение порядка оплаты лишает льгот по ОДН социально незащищенные категории населения, у которых ранее они были. Кроме того, использование для расчетов с жильцами нормативов, превышающих фактический объем затраченных ресурсов, попросту нарушает права граждан.

Ситуацию усугубляет и плановый пересмотр нормативов потребления услуг ЖКХ, новые показатели по которым краевые власти должны представить в Федеральную службу по тарифам в срок до 1 июня текущего года. Действующие нормативы были утверждены в 2013 году и в течение этого времени оставались неизменными. Как заверил собравшихся директор департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий, нормативы в нашем регионе являются одними из самых низких в стране, а их поднятие значительно увеличит расходы граждан на оплату услуг ЖКХ и нивелирует меры социальной поддержки населения. Сейчас муниципальные образования должны представить свои предложения на этот счет, которые лягут в основу дальнейших расчетов.

Между тем решение о снижении нагрузки по оплате ОДН относится к категории федерального законодательства, поэтому депутаты ЗС ПК высказались за то, чтобы вынести рассмотрение этого вопроса на уровень федеральных властей, однако пообещали со своей стороны держать руку на пульсе.