Гендиректор «Адмирала» арестован и помещен в СИЗО

Новостная лента
Февраль, 22 среда
05:02
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
05:02
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
05:02
Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая Эксклюзив
05:02
В Австралии самолет упал на торговый центр, погибли 5 человек Видео
04:33
Материнский капитал в 2017 году: размер и последние изменения
03:42
Правительство РФ планирует ограничить оплату наличными
02:29
В Москве вьетнамец вонзил нож в грудь маленькой девочке
01:02
Турция или Египет: сколько будет стоить отдых в Турции в 2017 году
00:06
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: изменения в законе о приватизации
Февраль, 21 вторник
23:44
Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн Эксклюзив
23:14
Во Владивостоке прошла четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
22:37
Восьмилетнюю девочку убило током от заряжающегося смартфона в Новгороде
22:10
Заседание по делу Игоря Пушкарева задерживается Эксклюзив
21:22
Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца Эксклюзив
21:04
Владивостокские гостинки упали в цене
20:21
Владивостокцев угостят солдатской кашей
19:38
Во Владивостоке ограничат парковку
19:07
Компания Теле-2 прокомментировала ситуацию с незаконным киоском Эксклюзив
18:37
Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу
18:29
Как буксировали “Еруслан” Эксклюзив
18:15
Байкеры Приморья "порвут зиму" Фото
17:49
В среду Владивосток вновь накроет снег
17:38
Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:29
Масленицу отметят во Владивостоке
17:26
Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд Фото
17:06
Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка
17:02
Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию
16:52
В Приморье задержаны два брата, которые похищали велосипеды
16:41
У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста
16:27
Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании
16:15
В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных Эксклюзив
16:00
​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
15:51
22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Ситуация

Гендиректор «Адмирала» арестован и помещен в СИЗО

Ленинский районный суд Владивостока арестовал генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова (Митькина), сообщило агентство «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на представителя суда. По информации издания, Спокойнов арестован по ходатайству следственных органов на два месяца и помещен в СИЗО.

В пресс-службе СУ СКР по Приморью агентству не уточнили, в связи с какими обвинениями гендиректор «Адмирала» взят под стражу. В то же время источник в правоохранительных органах региона сообщил «Интерфаксу», что Спокойнов проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в рамках этого же расследования были арестованы жена Спокойнова – гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. Позднее им были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). 16 февраля Ленинский районный суд Владивостока продлил им срок заключения в СИЗО до середины июня.

Илья Спокойнов появился в Приморье в 2011 году. Известный политтехнолог, успешно проводивший избирательные кампании вице-спикера Госдумы Сергея Неверова в 2000-х годах, был приставлен к губернатору Владимиру Миклушевскому, только что вступившему в должность, в качестве «улучшателя» имиджа и рейтингов главы региона.

На своем приморском поприще Спокойнов достиг высоких как профессиональных, так и личных успехов. За умение повлиять на кадровую политику в руководстве края эксперты окрестили его серым кардиналом «Белого дома». Он являлся одной из самых приближенных к главе региона персон.

В ноябре 2016 года Илья Спокойнов покинул Приморье, став советником заместителя председателя Государственной думы РФ Сергея Неверова. При этом он по-прежнему остался гендиректором ХК «Адмирал».

После задержания на сайте газеты «Российский спорт» появилась информация, что место Ильи Спокойнова в руководстве клуба занял руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев. «Я уже неделю как являюсь генеральным директором «Адмирала». Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу», – отметил Гаджиев по телефону изданию «РС».

Однако эту информацию опровергает пресс-служба краевой администрации. В распространенном в субботу, 18 февраля, пресс-релизе сообщается: «В ряде СМИ вышла информация о смене руководства клуба «Адмирал», но это не соответствует действительности», – рассказали в клубе. Эту информацию подтвердил и вице-губернатор Приморья Павел Серебряков. «Только партнеры клуба – администрация Приморского края и группа «Сумма» – могут совместно принимать решения о кадровых перестановках. Такие решения не принимались», – подчеркнул заместитель главы Приморья.

«В» надеется, что изменения в административных органах ХК «Адмирал» не отразятся на грядущих играх владивостокской команды.

Автор : Отдел политики «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Со своим гектаром на чужой огород
Со своим гектаром на чужой огород

Бесплатная земля может преподнести неприятные сюрпризы

Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»

Прототип героя фильма «Охотники за караванами» живет во Владивостоке

Есть блин-компот – будет сытным год
Есть блин-компот – будет сытным год

Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.

На 1-й Морской не парковаться!

Запрет остановки и стоянки автомобилей введут во Владивостоке на улице 1-й Морской.

Броня крепка, и мотоциклы наши быстры

Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4086

Улицу Русскую избавили от опасного общепита
«Эра-ГЛОНАСС»: насильно мил не будешь
На коньках и на колесах – мимо Папенберга
«Еруслан»: 10 сантиметров до катастрофы
Приморцы в «пилоте»
ОМОН и СОБР отправились в школу

газета
газета "Владивосток" № 4085

Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
Больше всего детей рождается в зимние месяцы

газета
газета "Владивосток" № 4084

В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
Первоклассникам сняли барьеры

газета
газета "Владивосток" № 4083

Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
К играм привлекут силы и средства ТОФ