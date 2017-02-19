Гендиректор «Адмирала» арестован и помещен в СИЗО

Ленинский районный суд Владивостока арестовал генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова (Митькина), сообщило агентство «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на представителя суда. По информации издания, Спокойнов арестован по ходатайству следственных органов на два месяца и помещен в СИЗО.

В пресс-службе СУ СКР по Приморью агентству не уточнили, в связи с какими обвинениями гендиректор «Адмирала» взят под стражу. В то же время источник в правоохранительных органах региона сообщил «Интерфаксу», что Спокойнов проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в рамках этого же расследования были арестованы жена Спокойнова – гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. Позднее им были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). 16 февраля Ленинский районный суд Владивостока продлил им срок заключения в СИЗО до середины июня.

Илья Спокойнов появился в Приморье в 2011 году. Известный политтехнолог, успешно проводивший избирательные кампании вице-спикера Госдумы Сергея Неверова в 2000-х годах, был приставлен к губернатору Владимиру Миклушевскому, только что вступившему в должность, в качестве «улучшателя» имиджа и рейтингов главы региона.

На своем приморском поприще Спокойнов достиг высоких как профессиональных, так и личных успехов. За умение повлиять на кадровую политику в руководстве края эксперты окрестили его серым кардиналом «Белого дома». Он являлся одной из самых приближенных к главе региона персон.

В ноябре 2016 года Илья Спокойнов покинул Приморье, став советником заместителя председателя Государственной думы РФ Сергея Неверова. При этом он по-прежнему остался гендиректором ХК «Адмирал».

После задержания на сайте газеты «Российский спорт» появилась информация, что место Ильи Спокойнова в руководстве клуба занял руководитель компании «Сумма Спорт», являющейся одним из владельцев «Адмирала», Камил Гаджиев. «Я уже неделю как являюсь генеральным директором «Адмирала». Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу», – отметил Гаджиев по телефону изданию «РС».

Однако эту информацию опровергает пресс-служба краевой администрации. В распространенном в субботу, 18 февраля, пресс-релизе сообщается: «В ряде СМИ вышла информация о смене руководства клуба «Адмирал», но это не соответствует действительности», – рассказали в клубе. Эту информацию подтвердил и вице-губернатор Приморья Павел Серебряков. «Только партнеры клуба – администрация Приморского края и группа «Сумма» – могут совместно принимать решения о кадровых перестановках. Такие решения не принимались», – подчеркнул заместитель главы Приморья.

«В» надеется, что изменения в административных органах ХК «Адмирал» не отразятся на грядущих играх владивостокской команды.