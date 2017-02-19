Андрею Пушкареву продлили домашний арест

А «честного детектива» приняли за провокатора

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест генеральному директору ООО «Востокцемент» Андрею Пушкареву еще на 3 месяца и 2 суток. Такой вердикт был вынесен 16 февраля по ходатайству старшего следователя по особо важным делам СК России Рустама Габдулина.

Виноват, что продавал дешевле?

Суд не учел доводы защиты о состоянии здоровья Андрея Пушкарева, пострадавшего от взрыва петарды в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. В общей сложности со дня задержания брат арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева проведет под домашним арестом 11 месяцев и 7 суток.

Как сообщал корреспондент РИА VladNews из зала суда, обвинение по-прежнему считает, что Андрей Пушкарев, отпущенный под залог, может скрыться. По заявлению адвоката Владимира Поликарпова, Андрей Сергеевич не имеет никаких намерений скрываться от следствия. «Данные обстоятельства не требуют содержания под домашним арестом Андрея Пушкарева, так как он находится на лечении, а домашний арест не позволяет ему его проводить. Пушкареву нельзя посещать аптеку и продовольственные магазины, разрешена только прогулка. Ему разрешено общаться только с женой и детьми».

По мнению второго защитника адвоката Быстракова, обвинение опирается только на домыслы следователей. Доказательства по уголовному делу не представлены. В ходе судебной проверки установлено, что предприятие «Востокцемент» никакого ущерба МУПВ «Дороги Владивостока» не нанесло.

«В 2012 году МУПВ покупало по заниженным (!) ценам стройматериалы у Востокцемента, таким образом, никакого ущерба нет. Андрей Пушкарев не имел никаких умыслов для извлечения собственных выгод», – отметил Владимир Поликарпов. Однако, по его словам, следователи этот момент скрывают.

«Я опасался за свое здоровье»

В этот же день, но уже во Фрунзенском районном суде Владивостока прошло очередное заседание по уголовному делу двух сотрудников охраны Андрея Пушкарева, обвиняемых в нанесении телесных повреждений журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину. В данное время они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что, по словам Брыкина, нападение якобы произошло 7 июня 2016 года в столице Приморья около здания УФСБ РФ по Приморскому краю, когда он пытался взять интервью у Андрея Пушкарева. В результате этого конфликта у потерпевшего появился небольшой синяк на колене левой ноги, который, по заключению судмедэксперта, мог образоваться за 1–3 дня до нанесения «побоев». Экспертиза была проведена через несколько часов после подачи потерпевшим заявления в полицию.

В ходе заседания Фрунзенского районного суда в режиме видеоконференции состоялся допрос Андрея Пушкарева в качестве свидетеля. Допрос проводился в присутствии его адвоката. В это время в Москве было 9.30 утра. Отвечая на вопросы представителя прокуратуры, свидетель еще раз заявил, что до 7 июня прошлого года он ничего не знал ни о ТВ-программе «Честный детектив», ни о журналисте Павле Брыкине.

Как рассказал Андрей Пушкарев, в день, когда он прибыл к зданию УФСБ России по Приморскому краю для дачи показаний следователю, к нему подошел неизвестный мужчина высокого роста, крепкого телосложения в темной одежде. Незнакомец приблизился вплотную к свидетелю и поднес к его лицу какой-то черный предмет, которым он постоянно размахивал. При этом мужчина не представился, не сказал, кто он такой и что ему нужно.

– Я предположил, что это какой-то провокатор или хулиган. Он шел сзади, за моей спиной. Нормальный человек так себя не ведет. Я воспринял его как человека неадекватного и угрожающего моему здоровью, – рассказал Андрей Пушкарев на допросе 16 февраля.

Как следует из слов свидетеля, выходя из здания УФСБ РФ по Приморскому краю после допроса, он вновь увидел того же подозрительного мужчину, стоявшего примерно в 15 метрах от входа. Незнакомец был один. Затем Андрей Пушкарев вместе с адвокатом сели в поджидавший их автомобиль и уехали.

На этом допрос свидетеля закончился. Необходимо отметить, что Андрей Пушкарев отвечал на вопросы четко, в показаниях не путался. Покидая зал судебных заседаний, он помахал рукой и передал привет знакомым, присутствовавшим на видеоконференции в зале Фрунзенского суда.