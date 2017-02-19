Открылась школа КВН

В муниципальном Дворце детского творчества Владивостока теперь работает школа «Звезды КВН».

В день ее открытия опытные представители Клуба веселых и находчивых – Дмитрий Орлов (из команды «Наполеон Динамит» – высшая лига КВН) и Варвара Щербакова (женская сборная Хабаровского края – премьер-лига КВН) рассказали ребятамм об этом молодежном движении, об основных целях школы КВН и о том, как будут проходить занятия, сообщает пресс-служба мэрии.

– Идея создания школы КВН появилась год назад. Претворить ее в жизнь стало возможным благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», Приморского клуба веселых и находчивых и муниципального Дворца детского творчества города Владивостока, – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Как отмечают организаторы, в школе веселых и находчивых будут заниматься ребята от 12 до 17 лет. Занятия для всех бесплатные. Опытные наставники будут обучать основам и правилам игры, формировать навыки сценического мастерства и обучать созданию сценария выступления, миниатюры и репризы.

Среди пришедших на открытие школы были как опытные игроки, так и те, кто ни разу не играл в КВН. Им также предстоит объединиться в команды и принять участие в играх вновь образованного учреждения.

И вполне возможно, что мы скоро увидим новую сборную Владивостока на сцене высшей лиги КВН.