И рыцари бились за дам...

Старшеклассники Владивостока доказали, что и в нашем торопливом веке есть место высокому чувству

Шаг. Поворот. Шаг. Еще шаг. Последняя репетиция вальса перед выходом на сцену. Рядом под негромкий счет пары повторяют фигуры контрданса. Чуть поодаль хрупкая девушка эмоционально декламирует Андрея Вознесенского. Мимо с шумом проносится молодежь, нагруженная костюмами и элементами декораций. Судя по обрывкам разговоров, они спешат за кулисы: пора переодеваться, скоро их выход. Повсюду царят волнение и сосредоточенность одновременно...

Все это очень напоминало подготовку к экзаменационному спектаклю в театральном институте. Но это были вовсе не студенты. Хотя экзамен этим ребятам все же предстояло сдавать. И вполне серьезный. В этот вечер в муниципальном Дворце детского творчества проходил финал ежегодного городского праздника-конкурса для школьников «Еще раз про любовь».

Трудности выбора

Накануне Дня святого Валентина здесь собрались команды старшеклассников, прошедшие все отборочные испытания. Всего на конкурс, традиционно организованный Дворцом детского творчества и управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, подали заявки 30 средних школ. Им было предложено снять видеоролик на тему «Первое свидание». С этим заданием на отлично справились 17 команд. Второй этап – интеллектуальный – отсеял еще часть участников. В результате до финала добралось 11 наиболее креативных и сплоченных коллективов.

В течение нескольких недель школьники готовились к финальным испытаниям на большой сцене Дворца детского творчества: разучивали танцы к балу с профессиональным хореографом, репетировали сценки, учили стихотворения.

Наконец день «икс» наступил. Многие ребята очень волновались, сетуя на то, что на подготовку номеров было мало времени.

– Нам дали на выбор два произведения – стихотворение Владимира Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой» и отрывок из повести «Бедная Лиза», – рассказывают ученицы школы № 23 Аня Дьякова и Альбина Прокопенко. – Мы хотели сначала придумать сценку по «Бедной Лизе», но потом поняли, что просто не успеем. В последнее время проходит много мероприятий, также организованных администрацией города, например, недавно закончился достаточно серьезный конкурс «Стартинейджер». К тому же в школе большая занятость, выпускные экзамены на носу. Так что мы решили поступить проще, взяв в работу стихотворение Маяковского. Но, прочитав предысторию «Письма Татьяне Яковлевой», прониклись теми эмоциями, которые вкладывал в свое произведение поэт, и поняли, что для конкурса оно подходит просто идеально.

О том, что же такое любовь, девушки рассуждать постеснялись, упомянув, впрочем, что среди их друзей уже есть сложившиеся пары.

– Я уже была влюблена, но, увы, моя симпатия не была взаимной и чувство не переросло в большую любовь, – признается ученица школы № 50 Анастасия Маслова. – Да и что такое настоящая любовь? Я, если честно, пока не возьмусь ответить на этот вопрос...

И ссоры, и примирение

В этом году к участию в празднике привлекли артистов со стороны, которые придали действу динамику и задор. Первыми на сцене появились малыши – дети из театральной студии «Этюд» в лицах прочитали несколько четверостиший «Письма Татьяны к Онегину», потом декламацию продолжили ребята постарше. В числе приглашенных были и артисты ансамбля Дворца детского творчества «Плясунья», которые исполнили армянский народный танец, а также клуб исторической реконструкции «Гарнизон», разыгравший на сцене сражение за даму сердца. К слову, рыцари, громыхая доспехами, очень реалистично колотили друг друга мечами, чем вызвали дружное одобрение мужской части публики.

И вот появились конкурсанты. Сначала команды читали лирику XIX-XX веков – стихи Анны Ахматовой, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского и других поэтов, сопровождая свое выступление театральным действием. Затем ребята рассказывали свою Love story в стиле синхробуффонады – разыгрывали пантомиму под музыку. Кульминацией стал настоящий бал. В конкурсном этапе «Вы поедете на бал?» пары танцевали контрданс и вальс.

К слову, к исполнению бальных танцев школьники готовились несколько недель, много сил и времени, по словам участников, ушло на подготовку костюмов: многие шили платья вручную, другие перешивали бальные и свадебные платья своих мам или бабушек.

Так что же такое любовь? Судя по выступлениям школьников, это по большей части неразделенное чувство, впрочем, без ноток трагизма. Если, к примеру, в прошлогоднем конкурсе номера сплошь были посвящены несчастной любви и разбитым сердцам, то в этот раз ребята рассказывали о любовных терзаниях и ревности, дурачествах и внезапных ссорах, но, главное, неизбежно следующей за этим радости воссоединения.

Неформально, но очень ответственно

Несмотря на то что конкурс «Еще раз про любовь» проводится больше 15 лет, лишь в последние годы он приобрел размах. Причиной тому является поддержка администрации города, благодаря чему мероприятие стало менее формальным и более творческим и креативным. С ребятами плотно работают специалисты муниципального Дворца детского творчества, во многом помогая им и поддерживая юношеские инициативы.

– Отмечу, что в конкурсе из года в год участвует все больше школ и команд, но далеко не все из них выходят в финал, – рассказывает начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко. – Отбор достаточно жесткий, но ребята стараются соответствовать. Мы видим, что растет и уровень работ, которые школьники присылают на конкурс. Например, в этом году видеоролики «Первое свидание» были выполнены на достаточно профессиональном уровне, видно, что ребята подошли к делу ответственно. Это касается и монтажа, и художественного наполнения. В целом же конкурс хорош тем, что позволяет школьникам проявлять свои самые светлые чувства.

Как призналась руководитель событийного центра владивостокского Дворца детского творчества Елена Долматова, жюри пришлось изрядно поломать голову, оценивая выступления конкурсантов и отделяя прекрасное от лучшего. В итоге победа была присуждена команде под названием «Сбор актива старшеклассников «Стриж». Все лауреаты также получили в награду дипломы и подарки от администрации Владивостока.