Заберитесь на чердак – погрузитесь в историю

Всего четыре дня, с 23 по 26 февраля, на третьем этаже Большого ГУМа будет работать временная экспозиция будущего музея, который в полноценном формате откроется на чердаке легендарного здания в марте. Познакомиться с более чем полуторавековой историей первого во Владивостоке универсального магазина сможет любой желающий.

– Идея подарить вторую жизнь музею, который существовал в ГУМе с давних пор, появилась не просто так – мы находимся в историческом здании в самом центре Владивостока и хотели бы познакомить жителей и гостей города с его прошлым, – рассказал заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД «Владивостокский ГУМ» Спартак Голиков.

Временная экспозиция откроется на третьем этаже отреставрированного ГУМа 23 февраля и представит срез эпох со времен основания магазина (конец XIX века) до современности. Среди прочего посетители увидят личный стол Адольфа Даттана – управляющего торгового дома «Кунст и Альберс», атрибутику советского периода, а также фотоработы Вячеслава Фурашова.

В марте экспозиция переедет в просторное (около 600 кв. м) помещение на чердаке ГУМа, где ее расширят и дополнят вещами, которые годами копились в складах магазина с самого его основания. Хранительницей музея станет Тамара Амельченко, в прошлом заведующая Владивостокским ГУМом.

Раньше чердак был закрыт для рядовых посетителей. В период недавней реставрации здесь не проводилось масштабных работ – архитектура этого места сохранилась в первозданном виде. Организаторы уверены, что гости музея смогут глубже окунуться в атмосферу старого Владивостока и познакомиться с историей магазина.