Заберитесь на чердак – погрузитесь в историю

Всего четыре дня, с 23 по 26 февраля, на третьем этаже Большого ГУМа будет работать временная экспозиция будущего музея, который в полноценном формате откроется на чердаке легендарного здания в марте. Познакомиться с более чем полуторавековой историей первого во Владивостоке универсального магазина сможет любой желающий.
– Идея подарить вторую жизнь музею, который существовал в ГУМе с давних пор, появилась не просто так – мы находимся в историческом здании в самом центре Владивостока и хотели бы познакомить жителей и гостей города с его прошлым, – рассказал заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД «Владивостокский ГУМ» Спартак Голиков.
Временная экспозиция откроется на третьем этаже отреставрированного ГУМа 23 февраля и представит срез эпох со времен основания магазина (конец XIX века) до современности. Среди прочего посетители увидят личный стол Адольфа Даттана – управляющего торгового дома «Кунст и Альберс», атрибутику советского периода, а также фотоработы Вячеслава Фурашова.
В марте экспозиция переедет в просторное (около 600 кв. м) помещение на чердаке ГУМа, где ее расширят и дополнят вещами, которые годами копились в складах магазина с самого его основания. Хранительницей музея станет Тамара Амельченко, в прошлом заведующая Владивостокским ГУМом.
Раньше чердак был закрыт для рядовых посетителей. В период недавней реставрации здесь не проводилось масштабных работ – архитектура этого места сохранилась в первозданном виде. Организаторы уверены, что гости музея смогут глубже окунуться в атмосферу старого Владивостока и познакомиться с историей магазина.
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство