«Вешние воды» пророчат скорую весну

Картины мастеров прошлых веков, возвратившиеся в залы Приморской картинной галереи, занимают свои места на стенах музея.
Напомним, что почти полгода лучшие работы из фондов нашей галереи экспонировались в залах Третьяковки в рамках проекта «Золотая карта России». Но вот картины вернулись из Москвы, и более недели галерея была закрыта на реэкспозицию.
Сегодня уже два зала готовы принимать посетителей. В красном зале зрителей ждут работы Боровиковского, Рокотова и других известных портретистов и художников, а в зеленом зале свои законные места заняли пейзажи, например, великолепные «Вешние воды» Павла Винокурова. Право же, именно сейчас, когда весна понемногу вытесняет зиму, взглянуть на эту работу просто обязательно, чтобы удостовериться: никакой февральский снег не остановит ход времени, скоро начнется половодье, вернется тепло и наступит весна…
По словам сотрудников галереи, реэкспозиция идет уверенными темпами, скоро все любители живописи смогут снова взглянуть на картины, по которым наверняка успели соскучиться. Как всегда, галерея готовит множество программ в обновленных залах – от вечеров художественного чтения до лекций.
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».
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