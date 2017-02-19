«Вешние воды» пророчат скорую весну

Картины мастеров прошлых веков, возвратившиеся в залы Приморской картинной галереи, занимают свои места на стенах музея.

Напомним, что почти полгода лучшие работы из фондов нашей галереи экспонировались в залах Третьяковки в рамках проекта «Золотая карта России». Но вот картины вернулись из Москвы, и более недели галерея была закрыта на реэкспозицию.

Сегодня уже два зала готовы принимать посетителей. В красном зале зрителей ждут работы Боровиковского, Рокотова и других известных портретистов и художников, а в зеленом зале свои законные места заняли пейзажи, например, великолепные «Вешние воды» Павла Винокурова. Право же, именно сейчас, когда весна понемногу вытесняет зиму, взглянуть на эту работу просто обязательно, чтобы удостовериться: никакой февральский снег не остановит ход времени, скоро начнется половодье, вернется тепло и наступит весна…

По словам сотрудников галереи, реэкспозиция идет уверенными темпами, скоро все любители живописи смогут снова взглянуть на картины, по которым наверняка успели соскучиться. Как всегда, галерея готовит множество программ в обновленных залах – от вечеров художественного чтения до лекций.