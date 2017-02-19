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Владивостокцев угостят солдатской кашей
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Компания Теле-2 прокомментировала ситуацию с незаконным киоском Эксклюзив
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Как буксировали “Еруслан” Эксклюзив
18:15
Байкеры Приморья "порвут зиму" Фото
17:49
В среду Владивосток вновь накроет снег
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Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:29
Масленицу отметят во Владивостоке
17:26
Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд Фото
17:06
Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка
17:02
Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию
16:52
В Приморье задержаны два брата, которые похищали велосипеды
16:41
У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста
16:27
Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании
16:15
В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных Эксклюзив
16:00
​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
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22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии
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Уважаемые военнослужащие и ветераны вооруженных сил! Дорогие жители Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы благодарим всех, от кого зависит неприкосновенность границ нашей страны и безопасность ее граждан. День защитника Отечества – праздник мужества, воинской доблести и преданного служения Родине.

Для Владивостока этот праздник всегда имел особое значение, ведь на протяжении всей своей истории наш город является главным военным форпостом России на Дальнем Востоке. И сегодня люди в погонах составляют значительную часть жителей столицы Приморья, обеспечивая надежную защиту мира и стабильности в регионе. Особая благодарность нашим ветеранам, которые активно участвуют в общественной жизни города, проводя большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, передавая память о великих победах прошлого новым поколениям.

Убеждена, что все, кому выпала честь защищать Россию в наши дни, достойно продолжают славные традиции предыдущих поколений.

От всей души желаю всем защитникам Отечества успешной службы, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока

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Со своим гектаром на чужой огород
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Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».

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