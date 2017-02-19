Уважаемые военнослужащие и ветераны вооруженных сил! Дорогие жители Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы благодарим всех, от кого зависит неприкосновенность границ нашей страны и безопасность ее граждан. День защитника Отечества – праздник мужества, воинской доблести и преданного служения Родине.
Для Владивостока этот праздник всегда имел особое значение, ведь на протяжении всей своей истории наш город является главным военным форпостом России на Дальнем Востоке. И сегодня люди в погонах составляют значительную часть жителей столицы Приморья, обеспечивая надежную защиту мира и стабильности в регионе. Особая благодарность нашим ветеранам, которые активно участвуют в общественной жизни города, проводя большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, передавая память о великих победах прошлого новым поколениям.
Убеждена, что все, кому выпала честь защищать Россию в наши дни, достойно продолжают славные традиции предыдущих поколений.
От всей души желаю всем защитникам Отечества успешной службы, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия!
Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».
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