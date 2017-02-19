Уважаемые ветераны города Владивостока!

От всей души желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра.
Сергей Кондратенко, председатель городского Совета ветеранов
От всей души желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра.
Сергей Кондратенко, председатель городского Совета ветеранов
Бесплатная земля может преподнести неприятные сюрпризы
Прототип героя фильма «Охотники за караванами» живет во Владивостоке
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Запрет остановки и стоянки автомобилей введут во Владивостоке на улице 1-й Морской.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».