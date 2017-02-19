Дорогие жители Владивостока! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день, символизирующий неразрывную связь всех поколений защитников российского Отечества, мы говорим самые искренние слова благодарности всем, кто с честью выполнил свой воинский долг, всем, кто сейчас находится на боевом посту, охраняя нашу мирную жизнь!
Пусть стойкость духа, надежность, мужество, верность воинскому долгу и преданность Родине навсегда остаются качествами настоящих мужчин!
Счастья, мира, любви, спокойствия и благополучия вам, вашим родным и близким!
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам!
Желаю, чтоб все мужчины в этот замечательный день услышали заслуженные слова благодарности и признательности!
С уважением Зинаида Ким, депутат Думы г. Владивостока
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