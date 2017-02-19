Дорогие жители Владивостока! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день, символизирующий неразрывную связь всех поколений защитников российского Отечества, мы говорим самые искренние слова благодарности всем, кто с честью выполнил свой воинский долг, всем, кто сейчас находится на боевом посту, охраняя нашу мирную жизнь!

Пусть стойкость духа, надежность, мужество, верность воинскому долгу и преданность Родине навсегда остаются качествами настоящих мужчин!

Счастья, мира, любви, спокойствия и благополучия вам, вашим родным и близким!

Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам!

Желаю, чтоб все мужчины в этот замечательный день услышали заслуженные слова благодарности и признательности!

С уважением Зинаида Ким, депутат Думы г. Владивостока