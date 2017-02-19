Дорогие жители города Владивостока!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.

Долг и обязанность защиты Отечества была, есть и будет в России делом первостепенной важности.

Граждане нашей страны, мужчины и женщины, посвятившие себя воинской службе, являются настоящей опорой государства. Благодаря их каждодневному напряженному труду обеспечивается самое ценное в нашей жизни – мир, спокойствие, стабильность и благополучие нашего общества.

В этот день я хочу с особым чувством поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вы отстояли свободу и независимость нашей Родины, восстановили экономику страны в самые трудные послевоенные годы.

Этот праздник по праву принадлежит и будущим защитникам Отчизны, тем, кому только еще предстоит достойно выполнить свой конституционный долг.

Мы отчетливо сознаем, что сейчас России, как никогда, необходимы лучшие проявления мужского характера, продолжение воинской славы и чести.

Желаю всем, кто достойно выполнял и выполняет свой воинский долг, успехов в ратном труде, а также вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия, счастья и мирного неба над головой.

Вячеслав Дрожжин, депутат Законодательного собрания Приморского края