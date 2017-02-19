Дорогие приморцы! Позвольте от чистого сердца поздравить вас с Днем защитника Отечества!

По традиции в этот день принято поздравлять настоящих мужчин, которые отдали воинский долг своей Родине и являются гарантом спокойствия и мира в нашей стране. Праздник 23 Февраля напоминает нам об огромной значимости вооруженных сил, о неизменности нравственных ценностей, таких как любовь к Родине и защита ее интересов. День защитника Отечества олицетворяет собой мужество, силу, доблесть и честь.

Наравне с теми, кто верой и правдой служит своей Отчизне, в этот день поздравления по праву заслуживают все мужчины России, поскольку каждый из них является опорой и надежным щитом для своих родных и близких.

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой!

С уважением Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края