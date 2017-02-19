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Общество

Настоящее мужское радио получило титул самого умного

​Наши коллеги с радио VBC одержали уверенную победу в новой городской интеллектуальной игре. Стоит отметить, что и соперники у них были достойные: команде радиостанции противостояли эрудиты с ОТВ-Прим, из холдинга ПрофиМедиаГрупп, информагентства ПримаМедиа и компании «Доброфлот».

– Это новый формат соревнований, проводимых для самых обычных людей, которым нравятся интеллектуальные игры, но в силу каких-либо причин они в них не участвуют, ведь собрать команду не так-то просто, – рассказал основатель сообщества «TOP or OFF», проводящего интеллектуальные игры, Александр Топоров. – Мы решили эту проблему, создав игры «Корпоративной Интеллектуальной Лиги» (КИЛ). Участники – различные компании города, которые сами решают, кто из их сотрудников будет участвовать в соревнованиях. Сейчас многие руководители понимают, насколько важен корпоративный дух и что подобные игры помогают в сплочении коллектива. Кроме того, встречи проходят в неформальной обстановке, позволяя завязать полезные знакомства.

Команда радио VBC сделала для победы все возможное, дав больше всего правильных ответов в каждом из трех раундов, состоявших из 10 вопросов. При этом радийщики установили сразу два рекорда: набрали 700 баллов и дали 14 правильных ответов подряд.

– Мне очень интересны интеллектуальные игры, стараюсь не пропускать выпуски передачи «Что? Где? Когда?» и отвечать вместе с командой знатоков за минуту, – призналась Ксения Орлова, менеджер отдела продаж радио VBC. – Поэтому с удовольствием приняла участие в новом конкурсе. Хотелось бы поблагодарить коллег нашего холдинга, в том числе из редакции «В», которые, узнав, что у нас не хватает игроков в команде, тут же откликнулись. В итоге собрался просто замечательный состав! Все старались ответить на каждый вопрос, так что капитану оставалось лишь выбрать правильную версию, что сделать не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Команда радио VBC не собирается почивать на лаврах и теперь усиленно готовится к весенней серии игр КИЛ, ведь, как пояснили радиоинтеллектуалы, не только мышцы требуют регулярных тренировок. Для поддержания работоспособности мозга его нужно содержать в оптимальной форме, стимулируя все ткани и клетки. А участие в таких состязаниях – это своего рода дополнительные тренировки для «серого вещества», благодаря которым улучшается память, концентрируется внимание, вырабатываются визуально-пространственные навыки и улучшается способность к рассуждениям.

Желаем команде VBC дальнейших побед и новых рекордов!

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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