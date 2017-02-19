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Общество

Леопардесса по имени Аврора создала кошачий альянс

Ряды Хранителей пятнистых хищников впервые пополнила крупная дальневосточная компания «Востокцемент», которая взяла под свою опеку леопардессу Leo 63F. Одна из редчайших крупных кошек планеты получила мифическое имя Аврора – в честь древнеримской богини утренней зари, сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Хранители леопарда – это своеобразные крестные редких хищников. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди Хранителей есть как политики, знаменитости и организации, так и люди самых разных профессий и даже школьники. Готовность помочь защитить уникальную природу «Земли леопарда» дает Хранителю право выбрать имя для своего подопечного.

Символом «Востокцемента» уже является крупная дикая кошка – на логотипе компании изображен амурский тигр. Дальневосточный леопард же является близким родственником и соседом тигра: на «Земле леопарда» помимо около 70 пятнистых обитают еще и около 30 полосатых хищников. Национальный парк и заповедник – их общий дом, обе кошки традиционно считаются символом всего Приморья, его удивительного природного разнообразия. Вместе с новым Хранителем «Земля леопарда» формирует кошачий альянс, совместные усилия которого будут направлены на защиту редких животных и экологическое просвещение жителей всего Дальнего Востока.

Имя для своей подопечной, самки Leo 63F, сотрудники компании выбирали всеобщим голосованием, заранее предложив 50 различных вариантов, из которых было отобрано 11 лучших. В итоге именно Аврора заняла первое место – почти четверть из 222 голосовавших отдала предпочтение богине утренней зари. Имя, кстати, было предложено сразу двумя сотрудниками, которые объяснили, что оно очень подходит характеру и темпераменту леопардессы.Обладательница данного имени энергична, активна и сильна. Как и древнеримская богиня рассвета, она должна стать олицетворением веры в светлое будущее – несмотря ни на что, наступает новый день, и Аврора освещает его своим светом.

«Мы решили начать 2017 год с этого доброго события, потому что считаем важным помогать родному Дальневосточному региону. Мы здесь живем, трудимся, производим нашу продукцию и соседствуем с уникальной природой и ее обитателями. И наша задача как производственного холдинга сделать все, чтобы сохранить природу, минимизировать воздействие на окружающую среду. 2017 год объявлен в России Годом экологиии, Годом особо охраняемых природных территорий. Мы тоже решили не остаться в стороне и внести свою лепту. Тигр – это мощь и сила. Леопард – стратегия, ум, ловкость. Такое кошачье братство отображает суть нашей компании. Это очень редкие хищники, и в наших силах помочь им», – комментирует важное для компании событие генеральный директор Востокцемента Владимир Пушкарев.

Сегодня Авроре около 5 лет – леопардесса в самом расцвете сил. Она живет в южной части «Земли леопарда», на границе национального парка и Китая. Неудивительно, что за годы наблюдений она фиксировалась фотоловушками двух стран. Однако, судя по всему, с ее точки зрения, именно российская территория лучше всего подходит для выращивания потомства: несмотря на «двойное гражданство», Leo 63F предпочла обучать своего котенка охоте на своей родине, на «Земле леопарда». Трехмесячный малыш и его счастливая мама попали в объектив камеры в национальном парке в начале прошлого года.

Сопки и горы «Земли леопарда» воспитали из этой леопардессы настоящего стратега и мастера тактических действий. Дальневосточному леопарду очень важно никогда не упускать цель из виду, оставаясь при этом невидимым, гением естественной маскировки. В охоте Авроре также помогают сильный хвост и острое зрение: пятнистого оленя или косулю она может заметить с расстояния до 1,5 километра, а настичь жертву – всего за несколько прыжков. И хотя на большинстве снимков леопардесса явно куда-то спешит, иногда она не прочь расслабиться, присесть и отдохнуть, демонстрируя фотоловушкам типичную кошачью созерцательную натуру.

 

Автор : Отдел новостей «В»

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