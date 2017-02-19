Школьные окна с видом на дом

Если ребенку пора в первый класс, как выбрать учебное заведение – по району или по желанию?

С 1 февраля для родителей будущих первоклашек началась горячая пора – запись детей в школу. Если еще лет десять назад во Владивостоке этот процесс сопровождался ночными бдениями под стенами считавшихся элитными школ, документы принимались в порядке живой очереди и вопрос наполнения классов решался буквально за одно утро, то сейчас такие ситуации полностью исключены. Можно сказать, что набор первоклассников в учебные заведения ведется на принципах равноправия.

О том, на что следует обратить внимание сегодня, отдавая ребенка в школу, рассказала начальник отдела школьного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Крупина.

Поймать вторую волну

– Действующее законодательство дает родителям будущих первоклассников право выбора учебного учреждения, но предусматривает при этом два этапа. Первый этап длится с 1 февраля по 30 июня. В этот период в образовательные учреждения зачисляют только тех детей, которые территориально закреплены за школой, – объясняет Людмила Ивановна. – На сайте администрации Владивостока vlc.ru в разделе «Жизнь города/Образование» есть перечень муниципальных школ с прилегающими к ним микрорайонами. Обратившись в выбранное учреждение, родители должны подтвердить факт проживания на территории, прикрепленной к школе, либо свидетельством регистрации по месту жительства, либо свидетельством по месту пребывания.

Если же вы решите сейчас подавать документы в школу не по району, то у вас их там просто не возьмут. Прием на свободные места во всех школах начинается после 1 июля, если они, конечно, еще останутся в наличии. В городе есть порядка пяти-шести школ, попасть в которые во вторую волну нереально.

К слову, не всегда дефицит школьных мест связан с высоким рейтингом образовательного учреждения. Например, в микрорайоне Снеговая Падь, где и по сей день продолжается застройка, работают всего две школы – новые, большие, построенные с учетом всех требований современного образования. Но они уже переполнены (дети учатся в две смены), а жилмассив продолжает расти. Так вот, в школе № 82 уже сейчас (заметим, что с начала записи в школу прошло всего три недели) первые классы практически набраны.

Первоклашки – отражение беби-бума

По словам Людмилы Крупиной, в течение уже нескольких лет в столице Приморья наблюдается демографический подъем. Например, последние три года в первые классы стабильно набирают около шести тысяч детей. По сравнению с предыдущими годами эта цифра выросла более чем на тысячу человек за год. И, судя по тому, какие цифры представляет департамент здравоохранения, в этом году количество первоклашек превысит шесть тысяч. Разумеется, все они будут обеспечены местами в школе, возможно, не в той, которую запланировали их родители, но по району – это точно.

К слову, необязательно лично идти записываться в школу, можно это сделать через муниципальные отделы МФЦ либо через портал Госуслуги. Еще раз обращаем внимание: если вы территориально не закреплены за школой, которую выбрали, то подать документы именно туда вы сможете не раньше 1 июля.

Филиппок очень хочет учиться

Слово «семилетки» – всего лишь синоним для первоклашек, поскольку прием в школу сейчас разрешен с 6,5 года. Вернее, ребенку должно исполниться 6,5 года до 1 сентября. Можно отправить своего любознательного Филиппка за знаниями и раньше, если до «паспортного» школьного возраста еще нужно ждать несколько месяцев.

– Но только после психолого-медико-педагогической комиссии и получения заключения участкового педиатра о том, что ребенок может посещать массовую школу, – предупреждает Людмила Ивановна. – И уже со всеми этими документами – в управление по работе с муниципальными учреждениями образования, где при благополучных результатах конфликтная комиссия даст разрешение на зачисление в первый класс.

А что делать тем детям, чьи навыки и знания, по мнению родителей, значительно выше стандартных – необходимых для поступления в первый класс?

– Экстернат существовал и раньше, есть он и сейчас, но, для того чтобы поступать на класс выше, нужно сдать экзамены, – поясняет Людмила Крупина.

Уметь читать может. Но не обязан

Не секрет, что одни родители подходят очень серьезно к подготовке детей к школе, делая это самостоятельно или отдав их на подготовительные курсы, а другие всю работу переложили на детские сады.

– В сущности, и те и другие поступают правильно, – считает Людмила Ивановна. – Если ребенок посещает дошкольное учреждение, значит он включен в реализацию образовательной программы и в саду его уже готовят к школе.

До недавнего времени учителя рекомендовали не давать ребенку школьные знания до поступления в первый класс, чтобы уровень знаний у детей был одинаковый. Однако, поработав уже шесть лет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), мы поняли, что определенная степень подготовки к школе у ребенка должна быть. Речь, конечно, не идет об умении писать прописью или о скорости чтения, но определенные требования существуют. Должен ли ребенок вообще уметь читать? Может, но не должен. Насильно заставлять читать не нужно, в противном случае вы просто отобьете у него охоту к учебе. В школе все равно дадут ему эти навыки, но в отличие от вас – профессионально.

Вполне резонный вопрос: как ребенок, имеющий так называемые стандартные навыки, сможет конкурировать с другими, более продвинутыми детьми при поступлении в школы с высоким образовательным рейтингом?

– Поясним сразу: тестирование при приеме детей в школу не проводится, – говорит Людмила Крупина. – Да, учитель имеет право провести собеседование с ребенком, для того чтобы определить индивидуальный маршрут, знать, как выстраивать процесс обучения с классом. Но это собеседование должно проводиться уже после зачисления ребенка в школу и никоим образом не влиять на сам процесс зачисления.

А как же быть с одаренными детьми? Каждый ребенок обладает способностями и склонностями, просто нужно уметь их обнаружить и развивать, поэтому говорить о выявлении одаренности на этом этапе еще рано – таланты неизбежно выявятся в процессе обучения.

Не путайте программы с комплектом учебников

Кто-то из родителей целенаправленно выбирает школу, кто-то ищет учителя, а кто-то определенную программу.

– Нужно понимать: учебно-методический комплект и образовательная программа – это не одно и то же. Все современные образовательные программы основываются на едином общеобразовательном стандарте. И отличаются только лишь учебно-методическим комплектом, состоящим из учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей. Требования же к обучению едины. Если вы ориентируетесь на результаты обучения по разным программам, то причина различий, скорее всего, не в учебно-методическом комплекте, а в уровне образования, который дает педагог, – поясняет специалист. – К слову, абсолютно все наши педагоги, в том числе и учителя начальных классов, прошли переподготовку по ФГОС и имеют необходимый квалификационный уровень.

Кадровый вопрос

– К сожалению, нельзя сказать, что все школы полностью укомплектованы педагогическими кадрами. Наибольшая проблема как раз в нехватке учителей начальных классов, – говорит Людмила Ивановна. – Объясняется она прежде всего тем, что на территории Владивостока нет среднего профессионального образовательного учреждения, готовящего учителей начальных классов. Самый ближайший педагогический колледж находится в Спасске, но его выпускники не доезжают до краевого центра. Поэтому специалисты нашего управления ежегодно выезжают на распределение Школы педагогики ДВФУ в Уссурийске.

Мы, конечно, стараемся выправить ситуацию: в городе работает целевая муниципальная программа поддержки молодых специалистов. По распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева все молодые специалисты, пришедшие работать в школы, а также детские сады, получают дополнительную материальную поддержку – единовременную выплату в размере пяти должностных окладов и ежемесячную надбавку к ставке 150 % в течение трех лет. Также им выплачиваются неплохие подъемные при устройстве на работу. Все это позволило нам привлечь молодых специалистов в отрасль. Но, к сожалению, после истечения трех лет определенная часть уходит. Причина в том, что профессия учителя не является престижной, но те люди, которые закрепляются в отрасли, понимают, что в этой профессии есть то, что далеко не всегда определяется материальной стороной.

Справка «В»

Будущий первоклассник должен уметь:

– считать от 0 до 10 и обратно;

– сравнивать большее число с меньшим;

– излагать свои мысли;

– пересказать небольшой рассказ;

– прочитать наизусть одно-два стихотворения;

– различать цветовую гамму;

– иметь представление о профессиях, животных, птицах, временах года и иных параметрах окружающего мира;

– различать фигуры по признаку и называть его (форма, цвет, размер);

– знать, сколько месяцев в году, дней в неделе;

– знать фамилию, имя, отчество – не только свои, но и родителей; знать, где и кем работают родители или хотя бы иметь представление о том, чем они занимаются; знать других членов своей семьи;

– четко знать свой адрес и контактный телефон;

– иметь поставленную речь, с правильной артикуляцией.

Сколько детей должно быть в классе

До 1 января 2016 года санитарные нормы и правила (СанПиН) для общеобразовательных учреждений ограничивали численность класса 25 учениками.

Сегодня норматив не определяется конкретным числом, предполагается, что на одного ребенка должно приходиться не менее 2,5 квадратного метра при групповых занятиях, причем метраж считается без учета мебели и оборудования. Поэтому если площадь кабинета позволяет, то в классе может заниматься большее количество детей.

Правда, здесь в противоречие с СанПиНом вступает краевое законодательство – нормативные акты, регламентирующие выделение субвенций на финансирование образовательных программ, где установлен норматив для города – 25 человек, для сельской местности – 14.