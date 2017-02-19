На 1-й Морской не парковаться!

Запрет остановки и стоянки автомобилей введут во Владивостоке на улице 1-й Морской.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств на улице 1-й Морской. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен в районе дома № 23 на улице Посьетской – для обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

По информации пресс-службы мэрии, с начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 100 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».