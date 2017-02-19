К стенам подступятся, когда потеплеет

Определены первые пять подпорных стен, которые реконструируют в этом году во Владивостоке.

В списке – сооружения на улицах Окатовой, 13–17, Адмирала Невельского, 17, Светланской, 6, Адмирала Кузнецова, 53, на проспекте «Красного знамени», 114. Ремонтные работы начнутся с наступлением строительного сезона, уточнили в пресс-службе мэрии.

По информации управления дорог и благоустройства администрации приморской столицы, первые пять объектов уже определены, проведены аукционы, по их итогам названы подрядные организации, которые выполнят реконструкцию.

В настоящее время компании-подрядчики проводят подготовительные мероприятия. Необходимо обустроить строительные площадки и получить необходимую для проведения работ документацию.