К стенам подступятся, когда потеплеет

Определены первые пять подпорных стен, которые реконструируют в этом году во Владивостоке.
В списке – сооружения на улицах Окатовой, 13–17, Адмирала Невельского, 17, Светланской, 6, Адмирала Кузнецова, 53, на проспекте «Красного знамени», 114. Ремонтные работы начнутся с наступлением строительного сезона, уточнили в пресс-службе мэрии.
По информации управления дорог и благоустройства администрации приморской столицы, первые пять объектов уже определены, проведены аукционы, по их итогам названы подрядные организации, которые выполнят реконструкцию.
В настоящее время компании-подрядчики проводят подготовительные мероприятия. Необходимо обустроить строительные площадки и получить необходимую для проведения работ документацию.
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».
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