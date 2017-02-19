Есть блин-компот – будет сытным год

Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.

Масленицу – проводы зимы и встречу весны – отмечают на Руси еще с языческих времен. Главный ее символ – блины, круглые, желтые и горячие, как Солнце, которому и был изначально посвящен этот праздник. Зима уходит, солнце уже прогревает землю, весна у порога – есть повод радоваться изо всех сил. Считается, что веселье и вкусная еда на Масленицу обещают веселый и сытный год, а тот, кто не отмечает праздник, проведет весь год уныло и безрадостно.

Провожать Масленицу жители Владивостока будут на набережной Спортивной гавани. Как сообщает пресс-служба администрации города, 26 февраля с 13 до 15 часов здесь развернется праздник «Масленица идет, хлеб да мед несет». В программе – театрализованное представление, выступление таких известных коллективов, как хор «Улыбка», ансамбль «Русская песня», «Купола», игры, веселые эстафеты, конкурсы по перетягиванию каната, хождению на ходулях и многое другое.

Также отмечать Масленицу будут 25 февраля в микрорайоне Снеговая Падь. Здесь на открытой площадке между домами № 9 и 19 на улице Анны Щетининой состоится выступление творческих коллективов «Горлица», «Улыбка», «Рябинушка». В программе народные игры, молодецкие забавы, веселые хороводы и сжигание чучела Масленицы. Начало в 14 часов. Приходите!

26 февраля проводы Масленицы пройдут и в парке Победы. В 14 часов здесь начнется концерт ансамбля «Купала». Гостей праздника ждут викторины и конкурсы.

А с понедельника, 27 февраля, начнется строгий Великий пост.

Справка «В»

Каждый день Масленицы имеет свое название и свои традиции. Например, сегодня, в среду, на блины и угощение приглашают родных, друзей, соседей. В этот же день на блины зятя зовет теща (отсюда и выражение «к теще на блины»). Четверг – самый разгульный день Масленицы, в этот день повсюду традиционно «штурмуют» снежные городки. В пятницу уже зять приглашает тещу и тестя в гости на блины. Суббота – «золовкины посиделки». В этот день невестки приглашают все на те же блины и угощение золовок (сестер мужа).

Завершается Масленица Прощеным воскресеньем. В этот день принято просить друг у друга прощение за все обиды, нанесенные специально или нечаянно за год. В финальный день Масленой недели сжигают чучело Масленицы, чтобы зима ушла, уступив место весне.



