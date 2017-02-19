Броня крепка, и мотоциклы наши быстры

Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».

В День защитника Отечества музей приглашает на презентацию новых экспонатов. Первыми, как сообщает пресс-служба музея, перед посетителями предстанут два патрульных транспортных средства советской милиции – мотоцикл с коляской ИМЗ-3.890П «Урал» середины 80-х годов и легковой автомобиль ГАЗ-21Р «Волга» из эпохи 60-х. Оба новых музейных экспоната оформлены специальной «патрульной» окраской ГАИ СССР и обладают всеми оригинальными атрибутами спецтехники: проблесковыми маячками, сиренами, громкоговорителями и рациями.

Что касается «Волги», то ее модификация для советской милиции ничем иным, кроме дополнительного оборудования и специальной цветовой схемы, не отличалась, а вот патрульный мотоцикл «Урал» комплектовался более мощным – по сравнению со стандартным – двигателем и нестандартной коробкой передач, что позволяло ему развивать большую скорость и успешно преследовать нарушителей правопорядка.

Еще два объекта презентации – это сугубо военная техника, известная по участию в Великой Отечественной войне. В музее представлен ленд-лизовский «Студебеккер» с системой залпового огня БМ-31 «Андрюша» (модификация гвардейских реактивных минометов типа «Катюша», в разы превосходившая по боевой мощи старшую «сестру»), которая использовалась в последний год войны.

Еще одним подарком ко Дню защитника Отечества станет воссозданный по оригинальным чертежам с использованием множества оригинальных деталей довоенный легкий танк Т-26. Эта модель известна своим участием в боях гражданской войны в Испании, на Халхин-Голе, на Хасане, в финской зимней кампании и в начальном периоде Великой Отечественной.