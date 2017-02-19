Русская национальная нечисть

Новостная лента
Февраль, 22 среда
05:02
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
05:02
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
05:02
Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая Эксклюзив
05:02
В Австралии самолет упал на торговый центр, погибли 5 человек Видео
04:33
Материнский капитал в 2017 году: размер и последние изменения
03:42
Правительство РФ планирует ограничить оплату наличными
02:29
В Москве вьетнамец вонзил нож в грудь маленькой девочке
01:02
Турция или Египет: сколько будет стоить отдых в Турции в 2017 году
00:06
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: изменения в законе о приватизации
Февраль, 21 вторник
23:44
Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн Эксклюзив
23:14
Во Владивостоке прошла четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
22:37
Восьмилетнюю девочку убило током от заряжающегося смартфона в Новгороде
22:10
Заседание по делу Игоря Пушкарева задерживается Эксклюзив
21:22
Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца Эксклюзив
21:04
Владивостокские гостинки упали в цене
20:21
Владивостокцев угостят солдатской кашей
19:38
Во Владивостоке ограничат парковку
19:07
Компания Теле-2 прокомментировала ситуацию с незаконным киоском Эксклюзив
18:37
Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу
18:29
Как буксировали “Еруслан” Эксклюзив
18:15
Байкеры Приморья "порвут зиму" Фото
17:49
В среду Владивосток вновь накроет снег
17:38
Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:29
Масленицу отметят во Владивостоке
17:26
Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд Фото
17:06
Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка
17:02
Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию
16:52
В Приморье задержаны два брата, которые похищали велосипеды
16:41
У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста
16:27
Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании
16:15
В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных Эксклюзив
16:00
​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
15:51
22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Мистика

Русская национальная нечисть

Почему нельзя купаться после заката, зачем нужно бросать хлеб под печь и кого вы зовете, ругаясь матом

10 февраля все славянские народы отмечали старинный праздник – День домового, или, как его еще называют, День угощения домового. По народным поверьям, домовой – это добрый охранник дома, который заботится о его жильцах, порядке и благосостоянии. И с давних времен люди старались задобрить этого духа и дарили ему подарки, сладости. В наше время тоже принято отмечать этот праздник, ведь маленький и заботливый дедушка домовой бережет наш покой и уют. 

Сайт «Моя планета» решил изучить русские народные сказки и рассказать всем, откуда взялись фантазии о домовом и другой национальной нечисти.

Домовой

Описание. Кутный бог – так древние славяне называли домового: домашнего духа, хозяина и покровителя дома. Он мог уберечь хозяев от бед, охранить от ссор, сулил плодородие скотине и здоровье домочадцам. На Руси домового также называли Суседко, Хозяин, Сам, Доброжил, Доброхот, Кормилец, Дедушка, Лизун.

Что делает. Считалось, что домовой – это предок хозяев дома, который умер без покаяния или за грехи назначен богом охранять домашний очаг (языческие верования здесь активно переплетаются с христианством). В очаге он, кстати, и живет: зимой на печи, за ней или около нее, в конюшне, а летом – где-нибудь под лавкой. Домовой может помогать по хозяйству (хранит имущество, пересчитывает его). Не чужды ему, впрочем, и мелкие пакости (особенно если ему не нравятся хозяева): бьет посуду, щиплется до синяков, мучает скотину, кричит, топает и вздыхает по ночам. Он может предупреждать хозяев о смерти кого-либо из домочадцев (в этом случае слышен плач) или, наоборот, возвестить о радости (слышен смех).

Как подружиться. На Руси перед тем, как перейти жить в новый дом, новоселы приглашали туда домового, приговаривая в ночь перед переездом: «Хозяин мой, пойдем со мной». И задумывались об этом еще на этапе строительства: в подпол клали для домового монету, а то и четыре – по четырем углам сруба. Когда пекли первый каравай в новой печи, первый кусочек обязательно доставался покровителю дома. Для этого горбушку солили и бросали под печь.

Баба-яга

Описание. Лесная баба, Ягабова, она же Ягишна, Гадра, Егибоба и еще добрая дюжина наименований. Но суть примерно одна: «костяная нога, нос в потолок, губы на притолоке висят» – уродливая вещая старуха, которая то помогает, то мешает главному герою. Живет в избушке на курьих ножках, рассекает на ступе.

Что делает. Баба-яга символизирует хозяйку леса и повелительницу лесного зверья. Но у нее есть и другое предназначение. Любимая героиня русских сказок, она, вероятно, является проводницей душ умерших в потусторонний мир. По мнению исследователей, на это указывает множество признаков. Да вот хотя бы костяная нога – чтобы стоять в мире мертвых (последний, кстати, есть не что иное, как Тридевятое царство).

Посещение потустороннего мира – это некий ритуал, который совершает главный герой для того, чтобы предстать в новом качестве, сильным и могущественным, и, как вариант, освободить прекрасную царевну. Правда, для этого герою (чаще всего Ивану-царевичу) нужно пройти через испытания и обряды: ритуальное омовение (Баба-яга топит баню и парит в ней героя) и отведывание ритуальной пищи (она символизирует «покойницкое» угощение, которое нельзя есть живым, чтобы они не попали в мир мертвых).

Все это, по мнению фольклористов, отголоски древнеславянских культов мертвых, которые мы, кстати, продолжаем исполнять до сих пор. Та же кутья или лишний стакан воды или водки на столе (его часто прикрывают кусочком хлеба) на похоронах и есть та самая древняя ритуальная еда. Что там говорить, сама избушка на курьих ножках символизирует гроб (хотя иногда куриные ножки связывают с животным началом Бабы-яги).

Считается, что в древности наши предки часто хоронили своих умерших в домовинах – деревянных домиках, которые устанавливались на очень высокие пни с корнями, торчавшими из-под земли и похожими на те самые куриные ножки. Отверстие, куда помещали тело, устанавливалось «передом» к лесу, «задом» – к поселению (совсем как в сказке). Поэтому Баба-яга, вероятно, является прообразом либо умершего предка, либо некой жрицы, которая руководила обрядом кремации. Задача божества – провести обряд инициации, то есть переродить человека в новое качество.

Как подружиться. Главное – не бояться, ведь трусость – это то, чего, судя по сказкам, не переносит любая порядочная Баба-яга. Важно стойко переносить все испытания, которые уготовила «лесная баба», но и держать ухо востро, иначе зажарит.

Леший

Описание. Леший, лесной чиновник, лесной рыцарь, лесной херувим, господин Шишкин, лесной царь, лесной черт, волосатик, а то и по-доброму – лесной дедушка, старичок-лесовичок.

Что делает. Весьма противоречив: то помогает заблудшему путнику найти дорогу из леса, то, наоборот, коварно заманивает его в чащу, то силен и могуч, то смешон и глуповат. Ясно одно: леший – антропоморфный дух, хозяин леса в мифологии восточных славян. Как и всякий дух, он не отбрасывает тени, может становиться невидимым и превращаться в кого захочет. Шуточное современное послание «к лешему» в старину считалось настоящим проклятием – тот, кого отправили к нему, обязательно заблудится в лесу или его загрызут дикие звери.

Как подружиться. А вот чтобы леший помог в охоте и выпасе скота, человек должен задобрить духа. Например, заключить с ним договор (лучшим временем для этого считалась Пасха или ночь на Ивана Купала) и принести ему какой-нибудь подарок, вернее, первохрестное пасхальное яйцо (то есть первое, полученное от попа во время христосования; здесь языческие верования, как водится, сочетаются с более поздней христианской религией).

Договор с лешим подписывался кровью (из пальца) на бумаге или на листе растения, который оставляют в корнях вывороченного дерева или на перекрестке лесных дорог. Интересно, что при этом надо снять пояс (оберег у древних славян) и крест (символ отказа от христианства и очередное свидетельство языческих корней лешего, недаром заключение договора с ним в более поздние времена приравнивалось к сделке с дьяволом).

Спастись от лешего, по древним поверьям, можно было лишь при помощи молитвы или матерной брани (что вернее). Как считают многие исследователи, матерная брань есть не что иное, как слова древних ритуальных культов, и, вероятно, она связана с языческим прошлым. Видимо, поэтому мат находится под строжайшим запретом в христианской религии.

Водяной

Описание. Дух – хозяин вод, воплощение водной стихии и всего плохого, что с ней связано. Персонаж в целом отрицательный. А потому премерзкий: голый, пучеглазый и обрюзгший старик, да еще и с рыбьим (или коровьим) хвостом, гусиными лапами с перепонками (а то и коровьими копытами и даже рогом на голове). Ко всему прочему, опутан тиной, бородат и имеет зеленые усы, кожа у него как у налима.

Что делает. На время может превратиться в большую рыбу, птицу, зверя, бревно, утопленника, ребенка или лошадь. Живет в водоворотах, омутах, полыньях, на заброшенных водяных мельницах и в прочих жутких местах. На дне пасет свои стада: сомов (любимая живность водяных, на которой они разъезжают, как на лошадях, за что сомов еще называют «чертова лошадь»), лещей, карпов и т. д. Водяной находится в непримиримой борьбе с добряком домовым, и главная его задача – утопить человека или зверя.

Как подружиться. Весной, после таяния льдов, он просыпается – очень злой и голодный – и, как и всякое языческое божество, требует жертв. По словам известного этнографа XIX века Сергея Максимова, который изучал верования русских деревень, водяному приносили жертвы, причем живые. В своей книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» Максимов пишет, что в недалекую старину это мог быть какой-нибудь запоздалый путник, которого сталкивали в омут, позже жертвами стали мертвые животные (обязательно в шкуре). Чтобы не попасть в лапы водяного, верили, что нельзя купаться после заката, или в полдень, или в полночь, а перед купанием необходимо обязательно осенять себя крестным знамением.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Со своим гектаром на чужой огород
Со своим гектаром на чужой огород

Бесплатная земля может преподнести неприятные сюрпризы

Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»

Прототип героя фильма «Охотники за караванами» живет во Владивостоке

Есть блин-компот – будет сытным год
Есть блин-компот – будет сытным год

Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.

На 1-й Морской не парковаться!

Запрет остановки и стоянки автомобилей введут во Владивостоке на улице 1-й Морской.

Броня крепка, и мотоциклы наши быстры

Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4086

Улицу Русскую избавили от опасного общепита
«Эра-ГЛОНАСС»: насильно мил не будешь
На коньках и на колесах – мимо Папенберга
«Еруслан»: 10 сантиметров до катастрофы
Приморцы в «пилоте»
ОМОН и СОБР отправились в школу

газета
газета "Владивосток" № 4085

Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
Больше всего детей рождается в зимние месяцы

газета
газета "Владивосток" № 4084

В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
Первоклассникам сняли барьеры

газета
газета "Владивосток" № 4083

Почему общедомовые нужды стали такими прожорливыми
Такого цирка нам и не хватало
Опасный уголь
Работы юных талантов разместили в зале мэтров
Красивый сад своими руками
К играм привлекут силы и средства ТОФ