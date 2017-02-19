Русская национальная нечисть

Почему нельзя купаться после заката, зачем нужно бросать хлеб под печь и кого вы зовете, ругаясь матом

10 февраля все славянские народы отмечали старинный праздник – День домового, или, как его еще называют, День угощения домового. По народным поверьям, домовой – это добрый охранник дома, который заботится о его жильцах, порядке и благосостоянии. И с давних времен люди старались задобрить этого духа и дарили ему подарки, сладости. В наше время тоже принято отмечать этот праздник, ведь маленький и заботливый дедушка домовой бережет наш покой и уют.

Сайт «Моя планета» решил изучить русские народные сказки и рассказать всем, откуда взялись фантазии о домовом и другой национальной нечисти.

Домовой

Описание. Кутный бог – так древние славяне называли домового: домашнего духа, хозяина и покровителя дома. Он мог уберечь хозяев от бед, охранить от ссор, сулил плодородие скотине и здоровье домочадцам. На Руси домового также называли Суседко, Хозяин, Сам, Доброжил, Доброхот, Кормилец, Дедушка, Лизун.

Что делает. Считалось, что домовой – это предок хозяев дома, который умер без покаяния или за грехи назначен богом охранять домашний очаг (языческие верования здесь активно переплетаются с христианством). В очаге он, кстати, и живет: зимой на печи, за ней или около нее, в конюшне, а летом – где-нибудь под лавкой. Домовой может помогать по хозяйству (хранит имущество, пересчитывает его). Не чужды ему, впрочем, и мелкие пакости (особенно если ему не нравятся хозяева): бьет посуду, щиплется до синяков, мучает скотину, кричит, топает и вздыхает по ночам. Он может предупреждать хозяев о смерти кого-либо из домочадцев (в этом случае слышен плач) или, наоборот, возвестить о радости (слышен смех).

Как подружиться. На Руси перед тем, как перейти жить в новый дом, новоселы приглашали туда домового, приговаривая в ночь перед переездом: «Хозяин мой, пойдем со мной». И задумывались об этом еще на этапе строительства: в подпол клали для домового монету, а то и четыре – по четырем углам сруба. Когда пекли первый каравай в новой печи, первый кусочек обязательно доставался покровителю дома. Для этого горбушку солили и бросали под печь.

Баба-яга

Описание. Лесная баба, Ягабова, она же Ягишна, Гадра, Егибоба и еще добрая дюжина наименований. Но суть примерно одна: «костяная нога, нос в потолок, губы на притолоке висят» – уродливая вещая старуха, которая то помогает, то мешает главному герою. Живет в избушке на курьих ножках, рассекает на ступе.

Что делает. Баба-яга символизирует хозяйку леса и повелительницу лесного зверья. Но у нее есть и другое предназначение. Любимая героиня русских сказок, она, вероятно, является проводницей душ умерших в потусторонний мир. По мнению исследователей, на это указывает множество признаков. Да вот хотя бы костяная нога – чтобы стоять в мире мертвых (последний, кстати, есть не что иное, как Тридевятое царство).

Посещение потустороннего мира – это некий ритуал, который совершает главный герой для того, чтобы предстать в новом качестве, сильным и могущественным, и, как вариант, освободить прекрасную царевну. Правда, для этого герою (чаще всего Ивану-царевичу) нужно пройти через испытания и обряды: ритуальное омовение (Баба-яга топит баню и парит в ней героя) и отведывание ритуальной пищи (она символизирует «покойницкое» угощение, которое нельзя есть живым, чтобы они не попали в мир мертвых).

Все это, по мнению фольклористов, отголоски древнеславянских культов мертвых, которые мы, кстати, продолжаем исполнять до сих пор. Та же кутья или лишний стакан воды или водки на столе (его часто прикрывают кусочком хлеба) на похоронах и есть та самая древняя ритуальная еда. Что там говорить, сама избушка на курьих ножках символизирует гроб (хотя иногда куриные ножки связывают с животным началом Бабы-яги).

Считается, что в древности наши предки часто хоронили своих умерших в домовинах – деревянных домиках, которые устанавливались на очень высокие пни с корнями, торчавшими из-под земли и похожими на те самые куриные ножки. Отверстие, куда помещали тело, устанавливалось «передом» к лесу, «задом» – к поселению (совсем как в сказке). Поэтому Баба-яга, вероятно, является прообразом либо умершего предка, либо некой жрицы, которая руководила обрядом кремации. Задача божества – провести обряд инициации, то есть переродить человека в новое качество.

Как подружиться. Главное – не бояться, ведь трусость – это то, чего, судя по сказкам, не переносит любая порядочная Баба-яга. Важно стойко переносить все испытания, которые уготовила «лесная баба», но и держать ухо востро, иначе зажарит.

Леший

Описание. Леший, лесной чиновник, лесной рыцарь, лесной херувим, господин Шишкин, лесной царь, лесной черт, волосатик, а то и по-доброму – лесной дедушка, старичок-лесовичок.

Что делает. Весьма противоречив: то помогает заблудшему путнику найти дорогу из леса, то, наоборот, коварно заманивает его в чащу, то силен и могуч, то смешон и глуповат. Ясно одно: леший – антропоморфный дух, хозяин леса в мифологии восточных славян. Как и всякий дух, он не отбрасывает тени, может становиться невидимым и превращаться в кого захочет. Шуточное современное послание «к лешему» в старину считалось настоящим проклятием – тот, кого отправили к нему, обязательно заблудится в лесу или его загрызут дикие звери.

Как подружиться. А вот чтобы леший помог в охоте и выпасе скота, человек должен задобрить духа. Например, заключить с ним договор (лучшим временем для этого считалась Пасха или ночь на Ивана Купала) и принести ему какой-нибудь подарок, вернее, первохрестное пасхальное яйцо (то есть первое, полученное от попа во время христосования; здесь языческие верования, как водится, сочетаются с более поздней христианской религией).

Договор с лешим подписывался кровью (из пальца) на бумаге или на листе растения, который оставляют в корнях вывороченного дерева или на перекрестке лесных дорог. Интересно, что при этом надо снять пояс (оберег у древних славян) и крест (символ отказа от христианства и очередное свидетельство языческих корней лешего, недаром заключение договора с ним в более поздние времена приравнивалось к сделке с дьяволом).

Спастись от лешего, по древним поверьям, можно было лишь при помощи молитвы или матерной брани (что вернее). Как считают многие исследователи, матерная брань есть не что иное, как слова древних ритуальных культов, и, вероятно, она связана с языческим прошлым. Видимо, поэтому мат находится под строжайшим запретом в христианской религии.

Водяной

Описание. Дух – хозяин вод, воплощение водной стихии и всего плохого, что с ней связано. Персонаж в целом отрицательный. А потому премерзкий: голый, пучеглазый и обрюзгший старик, да еще и с рыбьим (или коровьим) хвостом, гусиными лапами с перепонками (а то и коровьими копытами и даже рогом на голове). Ко всему прочему, опутан тиной, бородат и имеет зеленые усы, кожа у него как у налима.

Что делает. На время может превратиться в большую рыбу, птицу, зверя, бревно, утопленника, ребенка или лошадь. Живет в водоворотах, омутах, полыньях, на заброшенных водяных мельницах и в прочих жутких местах. На дне пасет свои стада: сомов (любимая живность водяных, на которой они разъезжают, как на лошадях, за что сомов еще называют «чертова лошадь»), лещей, карпов и т. д. Водяной находится в непримиримой борьбе с добряком домовым, и главная его задача – утопить человека или зверя.

Как подружиться. Весной, после таяния льдов, он просыпается – очень злой и голодный – и, как и всякое языческое божество, требует жертв. По словам известного этнографа XIX века Сергея Максимова, который изучал верования русских деревень, водяному приносили жертвы, причем живые. В своей книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» Максимов пишет, что в недалекую старину это мог быть какой-нибудь запоздалый путник, которого сталкивали в омут, позже жертвами стали мертвые животные (обязательно в шкуре). Чтобы не попасть в лапы водяного, верили, что нельзя купаться после заката, или в полдень, или в полночь, а перед купанием необходимо обязательно осенять себя крестным знамением.