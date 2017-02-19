Со взрослыми на «ты»

У молодежи Владивостока появилась новая творческая площадка

Музыкальный квартирник устроили для школьников Владивостока сотрудники МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ), работающего при администрации города. На встречу с творческой молодежью пришел лидер популярной местной группы «Dинамика».

Приятным сюрпризом для собравшихся стало выступление еще одного исполнителя – флейтистки Елены Сущенковой. Ученица пятого класса муниципальной музыкальной школы уже достаточно виртуозно владеет духовым инструментом и с радостью поделилась с ребятами секретами извлечения из флейты чарующей музыки.

– «Квартирник Lampa» – это новый формат творческих встреч для молодежи, на которых вживую выступают приморские музыканты, – рассказал Игорь Чеботарев, главный специалист по работе с молодежью МКУ «МРЦ». – Администрация Владивостока выделила нам отдельное здание. Пока квартирник мы проводим раз в месяц, в дальнейшем, возможно, будем встречаться чаще. Хотим добавить сюда еще и поэтические вечера, причем тоже с живой музыкой.

Главная задача квартирника – познакомить юных владивостокцев с творчеством молодых исполнителей, обменяться мнениями, привлечь подростков к чему-то новому, чтобы они не болтались бесцельно по улицам и не прибивались к сомнительным компаниям. Как признались сами школьники, такие встречи важны для них в первую очередь потому, что можно задать взрослому любой вопрос и получить на него честный ответ.

– Дети, которые сюда приходят, сами творчески одаренные, им интересно живое общение с талантливыми молодыми людьми, которые уже чего-то добились в жизни и могут на своем примере рассказать, как это делается, – пояснил Игорь Чеботарев. – Подобные встречи стали возможны благодаря проводимой в городе муниципальной программе «Молодежь – Владивостоку».

Молодым исполнителям, в свою очередь, тоже интересно пообщаться с юными зрителями, по их словам, самой искренней и чистой публикой.

– Я пришел на квартирник, чтобы поделиться опытом с детьми, – признался Евгений Черемухин, лидер группы «Dинамика». – Сам начал заниматься музыкой еще в детстве, поэтому понимаю интерес подростков и их стремления. Творчество – это всегда хорошо, и если ребенок проявляет к нему интерес, его обязательно нужно поддерживать.

После исполнения каждой песни музыкант и зрители обменивались мнениями и отвечали на вопросы друг друга. Рассказывая о своем коллективе, Евгений с гордостью подчеркнул, что исполняют они песни собственного сочинения. И тут же спел одну из них.

– Слова этой песни я сочинил сам, причем очень давно, – заметил он. – Долго хранил это стихотворение в блокноте, а в прошлом году решил положить его на музыку. Поэтому и вам советую: если что-то сочиняете, обязательно сохраняйте. Ничего не должно пропадать. Я считаю: все, что ты создаешь в этой жизни, пригодится, неважно когда – через день, год или четверть века.

Закончив концерт, Евгений Черемухин поблагодарил зрителей, отметив, что ему понравилась встреча, организованная Молодежным ресурсным центром, и он обязательно придет еще раз, чтобы показать ребятам, что в жизни есть что-то большее, чем привычный мир между школой и домом.

– А мне понравилась та душевная атмосфера, что сложилась на квартирнике, и исполнение песен. Некоторые из них мы знали, поэтому стали подпевать, – рассказала Вероника Кабанова, ученица 11-го класса школы № 18. – Очень хорошо, что в нашем городе уделяется внимание досугу молодежи. В следующий раз я приду со своими друзьями, которые тоже любят современную музыку.

– Было приятно послушать живую музыку и пообщаться с исполнителем. Все это создает непринужденную обстановку, стирающую границу между выступающим и зрителем, – поделился впечатлениями Никита Золотухин, курсант морского технологического колледжа имени Невельского. – Здорово, что есть возможность высказать свое мнение по поводу услышанного. Постараюсь прийти в следующий раз – на выступление дуэта «Чопич». Я знаком с их творчеством, даже считаю их своими идейными вдохновителями, потому что под их музыку пишу свои стихи.

С уверенностью можно сказать, что новая площадка для творчества и общения молодежи города, созданная в рамках муниципальной программы «Молодежь – Владивостоку», быстро завоюет популярность среди школьников.

– Важно, чтобы подростки были участниками живого общения, – считает Ирина Самойленко, заместитель директора МКУ «Молодежный ресурсный центр». – То есть общения, которого многим из них сегодня очень не хватает. Планируем, что нашими гостями будут и школьники, и студенты, и их родители. Вход на все мероприятия МКУ «МРЦ» свободный.

Справка «В»

Квартирник – концерт, который проходит в небольшом помещении (в 80-е годы это были обычные квартиры). Как правило, на таком концерте выступает небольшое количество музыкантов с акустическими инструментами.



