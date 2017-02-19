Максимально охватить. И загрузить

В администрации Владивостока обсудили вопросы летнего отдыха и занятости детей

Этот вопрос был рассмотрен на городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседание которой прошло под председательством ее координатора, заместителя главы администрации Владивостока Елены Щеголевой, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году в летних лагерях Владивостока отдохнуло 23134 ребенка, что на 1153 больше, чем в 2015 году.

– Отдых и оздоровление детей и подростков Владивостока летом будут организованы в рамках выделенных бюджетных ассигнований, – проинформировала членов комиссии Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования. – Размер финансирования на 2017 год предусмотрен в объеме 2016 года и составит 11 миллионов 600 тысяч рублей. На базе 90 муниципальных школ города планируется организовать три смены оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием. В них смогут отдохнуть 10200 учащихся.

По данным представителя городского управления молодежи Татьяны Пешковой, летом при поддержке администрации Владивостока в городе планируется провести четыре крупных мероприятия. Ими станут городской праздник «День молодежи» (состоится 24 июня), музыкальный фестиваль V-Rox (4–6 августа), фестиваль уличных танцев Street Air (май – сентябрь) и летние профильные смены для лидеров молодежных и детских общественных объединений.

Как сообщила Людмила Карамова, координатор Владивостокской городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны профсоюзов, в 2017 году отраслевые профсоюзы продолжат софинансировать детский отдых. Путевки «Мать и дитя» в санатории «Изумрудный», «Кульдур», «Уссури» и другие санатории России будут предоставляться с 20-процентной скидкой. Многие первичные профсоюзные организации продолжат выделять материальную помощь родителям (от 2 до 10 тысяч рублей), которые приобретают детские путевки.

Члены комиссии приняли к сведению озвученную информацию и, как сообщает пресс-служба мэрии, намерены продолжить все необходимые мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

– Нам заранее необходимо продумать, как мы займем летом юных горожан, – подчеркнула Елена Щеголева. – Важно учесть недоработки прошлых лет, если таковые где-то имелись, чтобы максимально охватить детей и без проблем провести оздоровительную кампанию.