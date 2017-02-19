Просрочка с женским уклоном

Если вы еще не обежали все садоводческие магазины в поисках нужных семян овощей и не выписали новинки по почте, то откладывать уже некуда. Поджимают сроки, рекомендуемые для посева рассады. К тому же в продаже может просто ничего не остаться.

Прежде чем идти в магазин, сделайте ревизию оставшихся с прошлого года и более старых семян. Дело в том, что далеко не всегда лучше сеять их свежими.

– Можно рассчитывать на более богатый урожай баклажанов, если использовать сейчас семена, собранные не в 2016-м, а в 2015 году. Не выбрасывайте и более старые – срок годности семян этой огородной культуры доходит до 5 лет, – подсказал ученый Приморской овощной опытной станции Александр Корнилов. – У семян огурцов всхожесть со временем снижается. Но при этом время работает в пользу женских цветков – через 2-3 года их будет существенно больше, чем мужских, а значит, и сбор урожая вас больше порадует. А вот семена томатов и сами по себе не теряют долго всхожесть – по 5-6 лет. Так что, как видите, не стоит торопиться и выбрасывать залежавшиеся пакетики. Это относится как к купленным семенам в магазине, так и к собранным на своем участке.

На взгляд Александра Степановича, нет ничего хорошего в том, если отличную всхожесть (до 90 и более процентов) продемонстрируют морковь, укроп, петрушка.

– Эти культуры дают очень густые всходы, и при отменном качестве семян вы физически не сможете их нормально проредить, – объяснил он. – А значит, морковка уродится мелкая, урожай укропа и петрушки будет хилым. В таком случае разумнее выдержать время и искусственно ухудшить результат (но предварительно проверьте всхожесть семян, чтобы не попасть впросак!). Пусть всхожесть снизится до 50–60 процентов – тогда растения взойдут не слишком часто, и будет в самый раз.

На пакетиках с семенами обычно указывается единый для всех срок реализации семян – с момента фасовки до конца года. А вот в нюансы дачникам приходится вникать самим. И учитывать их.

Сроки хранения семян овощных культур без существенной потери всхожести:

1.Пастернак, сельдерей, лук репчатый – 1-2 года.

2. Лук-порей, петрушка, укроп, шпинат, щавель – 2-3 года.

3. Морковь, перец, салат – 3-4 года.

4. Баклажан, кольраби, цветная капуста, свекла – 3-5 лет.

5. Капуста белокочанная, брокколи, редис, редька, томат – 4-5 лет.

6. Горох – 4-6 лет.

7. Кукуруза, фасоль – 5-7 лет.

8. Арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква – 6-8 лет.