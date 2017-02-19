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Маленькой елочке… жарко зимой

С конца февраля у нас наступает самое тяжелое время как для плодового, так и для декоративного сада. Сказываются обманчивые оттепели, а температурные качели раскачиваются так, что разница между днем и ночью составляет 20-30 градусов! В таких условиях главный бич хвойных пород не обмерзание, а солнечные ожоги. Они ухудшают декоративность посадок и даже зачастую ведут к их гибели. Прежде всего такая угроза нависает над молодыми новоселами сада.

Когда солнце начинает припекать, растения воспринимают такие перемены как приход весны. Устьица на хвоинках доверчиво раскрываются, и вода испаряется. Но корни-то располагаются в мерзлой земле и не могут восполнить потерю влаги, поэтому дерево постепенно засыхает. Если погибает 40 процентов хвои, то, скорее всего, оно не выживет.

Чтобы растения не обгорали, в конце февраля – начале марта хвойные, растущие на вашем участке, надо притенять.

Это стало одной из тем обсуждения в минувшую пятницу на занятии городской школы садоводов и огородников, которое провела директор расположенного в Уссурийске садового центра ZAгород Регина Ким. Лектор акцентировала внимание на том, что в условиях приморского климата требуют укрытия 2-3-летние деревца, пока они не окрепли и у них не разрослись корни.

– Мы делали замеры температуры почвы, – рассказала Регина Викторовна. – В Уссурийске максимальная глубина промерзания в бесснежные зимы с длительными периодами сильных морозов составляет 1,6 м. Но за 2-3 года корни туй, елок, сосен, можжевельников вырастут длиннее и уже смогут добыть влагу и снабдить ею растение. Тогда угроза обезвоживания и ожогов минует. Но первое время придется позаботиться о новоселах и защитить их от агрессивного зимнего и ранневесеннего солнца. Если вы не сделали это с осени, наверстайте сейчас – самое время.

Лектор предостерегла от использования в данных целях нетканых укрывных материалов. Они аккумулируют тепло, и под ними растения горят еще больше.

– Возьмите притеночную сетку с процентом притенения не менее 80, джутовые мешки или в крайнем случае картонные коробки, – посоветовала Регина Викторовна. – Предварительно поставьте каркасы, на которые будете закреплять пленку или картон (не укутывайте ими растения слишком плотно). Мы, например, у себя на участке сооружаем вигвамы, дуги, стараемся все сделать аккуратно, чтобы укутанные «мумии» не портили декоративность зимних пейзажей.

Дачники поинтересовались, есть ли в крае опыт зимних поливов хвойных растений в качестве профилактики солнечных ожогов. Такой метод используется уже на западе страны.

– Мы пробовали пойти таким путем. Поливали посадки даже горячей водой в надежде, что грунт оттает, влага просочится внутрь и напоит растение. Но из этого ничего не получилось. На нашей глинистой почве сколько ни лей, вода все равно стоит, внутрь не проходит, а к ночи замерзает. Могу предположить, что такой метод может оправдать себя на песчаных, хорошо проницаемых почвах. Но не у нас.

Лектор рассказала также о том, что в продаже появилось новое средство для защиты хвойных растений от обгорания – «Пуршат-О». Входящий в состав препарата карбонат кальция и кварц образуют на поверхности хвои защитный слой, который, будто зеркало, отражает ультрафиолетовое излучение, создает эффект притенения. Но новинку еще только предстоит испытать в наших условиях.

Своим опытом выращивания туи западной поделилась Татьяна Бочкарева из Партизанска:

– Залог успеха – правильно подобранное место для посадки туи. Опасность для этого растения представляет открытый солнцепек в конце зимы и весной. Подберите место, где туя будет освещаться солнцем только в первую половину дня, а с запада будет защищена от солнца строениями или другими деревьями. Достаточно создать кружевную тень – как от кроны дерева зимой. Если такой возможности нет, то посаженные растения туи можно притенять на зиму, натянув сетку на вбитые колья. С возрастом растения окрепнут и приобретут устойчивость.

   

Автор : Надежда БРАЖИНА

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