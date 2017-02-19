Гофрированные юбки капусты

Во второй половине марта – начале апреля сеют на рассаду савойскую капусту.

Хотя, честно говоря, редко у кого в богатой на разнообразие капустной семье (тут тебе и брокколи, и цветная капуста, и брюссельская, и т.д.) представлен еще и этот вид. А зря, потому что химический ее состав вдвое богаче, чем у привычной белокочанной.

– Савойская капуста содержит больше витамина С, провитамина А, серы, железа, азотистых веществ, половина из которых приходится на легкорастворимые белки. Обладает нежным вкусом и хорошими питательными качествами, и, по оценке кулинаров, из нее получаются самые вкусные щи и супы. Для засолки она не годится, зато ее поздние сорта с приходом заморозков можно оставлять прямо на грядках и срезать, когда понадобятся, откопав из-под снега, – приводит аргументы в пользу красавицы капусты с гофрированными пузырчатыми листьями кандидат сельскохозяйственных наук Алла Лигун, эмоционально рассказывая увлекательные капустные истории дачникам и студентам. – Почему-то савойскую капусту считают капризной. Однако это не так, вырастить ее не составит особого труда. Она менее требовательна к влаге, чем белокочанная, поэтому лучше удается на почвах среднего плодородия.

Выращивать савойскую капусту можно как для раннего урожая, так и для более позднего. Для получения раннего урожая рассаду сеют в отапливаемых парниках, для позднего – в обычных рассадниках. Рассаду ранних сортов высаживают в открытый грунт в первых числах мая. Она должна иметь 5-6 настоящих листьев.

– Алла Михайловна, а какую температуру желательно поддерживать при выращивании рассады?

– Комфортно она будет себя чувствовать при 20-23 градусах, и тогда первые растеньица показываются уже через 3-4 дня. Пикировать рассаду в торфяные горшочки можно, когда появится настоящий листочек. А в месяц она выкинет 4-5 листьев, и вот тогда ее уже можно высаживать в открытый грунт.

После высадки не забудьте на 2-3 дня рассаду немного притенить (например веточками с большим количеством листьев). Два раза в неделю молодые растения поливают, лучше вечером, чтобы нежные молодые листочки не получили солнечных ожогов. Утром почву осторожно рыхлят.

Через две с половиной недели укрепившуюся рассаду окучивают, через декаду делают это еще раз.

Прекрасную савойскую капусту выращивает Любовь Быстрикова (садоводческое товарищество «Пионер») – победитель городского конкурса 2016 года среди садоводов и дачников в номинации «Лучший овощевод». Урожая хватает и для приготовления вкусных витаминных блюд, и для нарядных овощных натюрмортов.