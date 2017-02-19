Топите отписками

Жителей деревень, где нет Интернета, отправляют за дровами... на портал. Госуслуг

О критической ситуации с прохождением отопительного сезона в поселках и селах Шкотовского муниципального района «В» рассказывал в номере за 8 февраля. Напомним, что камнем преткновения там стало отсутствие у сельчан возможности отапливать свои дома нынешней зимой. Многие жители частного сектора не смогли запастись дровами, поскольку их заготовка на территории района запрещена с октября 2016 года. Не дождавшись помощи от администрации края, граждане обратились за поддержкой к Юрию Трутневу, полномочному представителю президента РФ на Дальнем Востоке. С их стороны это был жест отчаяния...

Через несколько дней после выхода газеты «Владивосток» с материалом «Зачем нам контроль губернатора? Дайте дрова!» эта же тема обсуждалась на совещании у главы Шкотовского муниципального района Виктора Михайлова, где присутствовал и корреспондент «В».

Спасение замерзающих – дело чьих рук?

Мероприятие получилось однобоким. Обсудить животрепещущую проблему собрались только потерпевшие – главы сельских поселений и инициативные местные жители. Представители ответчика, то есть краевой администрации, которые могли бы расставить точки над «i», совещание проигнорировали.

Не приехали руководитель Владивостокского филиала КГУП «Приморское лесничество» Евгений Усольцев, а также и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края Владимир Иванов. Как указано в открепительном письме за подписью его заместителя Валентина Карпенко, в этот день руководитель ведомства находился «на больничном листе». Но и его подчиненные не соизволили откликнуться на приглашение главы Шкотовского муниципального района. Чем в очередной раз подтвердили справедливость изречения классиков советской литературы о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Отсутствие краевых чиновников Виктор Михайлов прокомментировал емкой репликой: «Значит, сказать им нечего».

Не прибыли на совещание в Большой Камень и депутаты Законодательного собрания Приморского края Геннадий Лазарев, Джони Авдое и Игорь Шауфлер, которые должны отстаивать интересы жителей Шкотовского района. Хотя их тоже приглашали. Видимо, у народных избранников нашлись дела поважнее, чем создание нормальных условий существования своим избирателям.

Без лесоустройства холода не пережить

По единодушному мнению присутствовавших на совещании, главное препятствие, не позволяющее сельским жителям легально заниматься заготовкой дров для собственных нужд, – это отсутствие лесоустройства в лесничествах Шкотовского района. Как, впрочем, и по всему Приморью.

И здесь замерзающие жители сел и деревень Шкотовского муниципального района уперлись в непробиваемую стену. Оказывается, срок действия материалов лесоустройства по Владивостокскому лесничеству, куда входят шесть участковых лесничеств Шкотовского района, истек еще 31 декабря 2014 года. Однако в 2015 году лесоустройство на данной территории не проводилось из-за отсутствия средств. В прошлом году в Шкотовском муниципальном районе планировалось проведение лесоустройства на общей площади 3121 гектар, и даже был определен срок окончания мероприятий – 15 декабря 2016 года. На эти цели департаменту лесного хозяйства было выделено больше 100 млн рублей. Но эти миллионы... не были освоены.

Почему, спросите вы. Потому что компания-подрядчик, выигравшая тендер на выполнение работ по лесоустройству, не нашла... общего языка с заказчиком (или наоборот). Как следствие, государственный контракт был сорван, а жители района нынешней зимой остались без дров. Из-за отсутствия лесоустройства у граждан не принимают заявления на заготовку древесины. К примеру, Анисимовское лесничество три года кряду не отводит участки под лесосеки. Получается парадокс: лес у сельчан под боком, и сухостоя с валежником в нем предостаточно, а взять нельзя.

Непробиваемый департамент

– Я работаю уже 13-й год и не помню, чтобы так остро стоял вопрос с обеспечением населения дровами. И такая ситуация по всему Приморскому краю. На все наши просьбы решить эту проблему мы получаем отписки от чиновников. Какой-то непробиваемый департамент! И прокуратура никаких мер не принимает. В последнее время департамент лесного хозяйства направляет жителей района за дровами в нашу администрацию. Но у нас нет дров, ни одного кубометра! Люди в селах не хотят покупать уголь, это дорого, они хотят покупать дрова. А у нас леса нет! Я не знаю, как смотреть им в глаза, как с ними объясняться. И это повторяется уже второй год, – рассказал Виктор Михайлов на совещании.

Есть, правда, оптимистичная информация, что в 2017 году на проведение лесоустройства в Приморье будет выделено дополнительно 20 млн рублей. Плюс 20 млн рублей на эти цели даст Федеральное агентство лесного хозяйства. Но получит ли Шкотовский район свой кусок от этого пирога, неизвестно. Покажет будущая зима.

Кстати, согласно информации Владивостокского филиала КГУП «Приморское лесничество», по состоянию на 30 декабря 2016 года с гражданами Новонежинского сельского поселения было заключено 111 договоров купли-продажи лесных насаждений. По факту было отпущено 2672 кубометра дровяной древесины. Но, как заявили на совещании жители этого муниципального образования (об этом они также указали в письме Юрию Трутневу), с 2014 года они не могут выписать и заготовить дрова.

«На обращения жителей сел Анисимовка, Лукьяновка, поселка Новонежино в департамент лесного хозяйства и к губернатору Приморского края были получены формальные отписки», – это строки из письма отчаявшихся найти справедливость сельчан полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Откуда дровишки? Никак из Сети?..

Между тем отсутствие лесоустройства – не единственная преграда, на которую наткнулись жители не только Шкотовского района, но и всего края, озабоченные заготовкой дров на зиму.

До недавнего времени граждане, желающие получить лесосеку под заготовку древесины для собственных нужд, заключали договоры купли-продажи с лесничими, которые определяли, где можно валить деревья, а где нельзя. У лесничих имелись на то полномочия и соответствующие доверенности от департамента лесного хозяйства. Эта логистика устраивала и местное население, и государевых служащих в лесничествах.

А с 1 января 2017 года департамент внедрил в жизнь новшество – «Административный регламент по предоставлению государственной услуги на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан путем подачи соответствующего заявления через многофункциональный центр Приморского края (МФЦ), а также на государственный портал www.gosuslugi.ru».

Этот документ на шести листах (!) определяет механизм приема заявок на заключение договоров купли-продажи с привлечением МФЦ и интернет-портала государственных услуг. А кроме того, предусматривает возможность заявителя отслеживать очередность поступления его заявления на рассмотрение в орган исполнительной власти через Интернет. Что, по мнению авторов регламента, позволяет сделать процедуру предоставления государственной услуги прозрачной.

«На сегодняшний день услуга по заключению договоров купли-продажи дров для нужд местного населению полностью переведена в электронный вид», – сообщает и.о. директора департамента лесного хозяйства Владимир Иванов в письме жителю поселка Новонежино Шкотовского района Валерию Кану. Бодрый рапорт господина Иванова не может не вызвать у сельчан горькую улыбку.

Трудно сказать, сколько чиновников департамента лесного хозяйства корпело над разработкой этого «революционного» регламента. Но то, что они никогда не были в сельской местности, – факт. Ведь ни для кого не секрет, кроме них, что в Приморье до сих пор не во всех селах и деревнях есть проводной телефон. Автор этих строк, к примеру, кроме них недавно посетил село Барабаш-Левада в Пограничном районе, где связь с Большой землей осуществляется только по мобильнику, а Интернет – через спутник. И то Всемирная паутина добралась здесь лишь до школы и двух жилых домов. Зато дровами отапливается все село.

Аналогичная ситуация и в Шкотовском муниципальном районе, особенно в отдаленных селах, где большая часть населения – люди преклонного возраста, которые компьютер видели лишь в телевизионной рекламе. Бабушки и дедушки знать не знают, что такое интернет-портал и как отслеживать очередь за электронными дровами через Интернет! Кроме того, добраться пенсионеру до ближайшего МФЦ в Шкотово, например, из сел Анисимовка или Центрального – это существенные расходы при мизерной пенсии.

– Тот, кто придумал принимать заявления через МФЦ, сам не ведал, что творил. Ну поставят в МФЦ человека в электронную очередь, а кто и когда произведет ему отвод лесосеки для заготовки дров, непонятно. Или чиновники надеются на скорую весну, когда проблема отпадет сама по себе? Как говорится, маразм крепчает, – возмущался житель села Лукьяновка, присутствовавший на совещании у главы района.

Кстати, на совещании выяснилось, что в МФЦ не принимают документы у населения на заготовку дров и не объясняют причину отказа. Как говорится, приплыли! Меж тем на календаре только конец февраля. А по утрам в Лукьяновке и Анисимовке температура не поднимается выше 20 градусов со знаком минус...

Гладко только на бумаге

В качестве выхода из сложившейся ситуации департамент лесного хозяйства предлагает главам администраций муниципальных образований и поселений два пути. Первый: активизировать работу с арендаторами лесных участков, дабы те поставляли гражданам дрова по приемлемым ценам. Сегодня машина дров в Шкотовском районе стоит 10–15 тысяч рублей. Такая дороговизна вызывает негодование у сельчан, но люди вынуждены идти на поклон к заготовителям, потому что альтернативы нет. Второй: организовать сеть дровяных складов для обеспечения населения дровами.

На бумаге это разумные рекомендации, в реальности – нежизнеспособные.

Так, по данным самого же департамента лесного хозяйства, на территории Шкотовского муниципального района в Петровском участковом лесничестве заготовкой древесины по договору арены лесного участка занимается ООО «Фортуна» из Владивостока. И все!

– Мы готовы организовать склады, если бы у нас было два-три десятка арендаторов. И объемы заготовки древесины у них были бы 20–30 тысяч кубов. Но у нас один арендатор, и у него объем заготовки – две тысячи кубов. То есть «Фортуна» может обеспечить дровами только 100 человек. Арендаторов нет! И что мы можем сделать в таких условиях? – спрашивает Виктор Михайлов. Его вопрос повисает в воздухе. Потому что отвечать на него некому.

Не смогла дать какое-либо пояснение по сложившейся ситуации и представитель Большекаменской межрайонной прокуратуры, также присутствовавшая на совещании. По ее словам, в надзорный орган не поступали жалобы от населения на отсутствие дров, поэтому прокуратура не в курсе происходящего. Что очень странно, поскольку данная проблема неоднократно озвучивалась в районных, краевых и даже федеральных СМИ. Кроме того, на наш взгляд, собираясь на совещание, можно было бы узнать хотя бы его лейтмотив...

Замерзать или воровать?

Вердикт форума был однозначным: просить разрешения у департамента лесного хозяйства на проведение санитарных рубок. А также вернуться к старой схеме оформления договоров купли-продажи на получение лесосеки под заготовку дров для собственных нужд. То есть минуя МФЦ. Правда, для этого надо будет ходатайствовать перед Москвой, чтобы переписать федеральный закон. А что делать, если депутаты Государственной думы принимают законы, направленные против благополучия российских граждан?

Кроме того, инициативная группа жителей сел Шкотовского муниципального района высказала намерение направить коллективное письмо в Генеральную прокуратуру РФ и полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе с жалобой на бездействие администрации Приморского края по обеспечению нормального существования жителей региона.

Как стало известно «В», в конце минувшей недели данные обращения были направлены генпрокурору Юрию Чайке и полпреду Юрию Трутневу. В своих петициях граждане просят высокопоставленных адресатов вмешаться в сложившуюся ситуацию и заставить администрацию Приморья решать насущные проблемы края, а не заниматься отписками и пустыми обещаниями.

«В связи с отсутствием лесоустройства деляны под заготовку дров не выделяют, собирать сухостой и валежник категорически запрещено, можно получить огромный штраф! И как нам выживать? Социальная ситуация накалена до предела, люди готовы перекрыть железную дорогу, чтобы достучаться до власти. Никому не хочется стоять перед выбором: замерзнуть или идти воровать дрова!» Это цитата из письма жителей села Лукьяновка.

Вопрос поставлен ребром. Сейчас самое главное – не доводить народ до крайности.

«В» будет следить за развитием событий.

Владивосток – Большой Камень – Владивосток

Справка «В»

Лесоустройство – это система государственных мероприятий, направленных на обеспечение рационального использования лесных угодий, повышение их продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, а также повышение культуры лесного хозяйства. Именно лесоустройство, регулируемое Лесным кодексом РФ, устанавливает, на каких участках лесного фонда можно производить разного вида рубки леса, в том числе и для личных нужд. А без этой системы заготовка древесины, даже сбор сухостоя и валежника, – уголовно наказуемое деяние. Мероприятия по лесоустройству финансируются из краевого бюджета.



