Супермаркеты имени Чехова… и Игнатьева?

Три сквера Владивостока находятся под угрозой коммерческой застройки

Около сотни земельных участков зарегистрировано администрацией Владивостока в качестве скверов и парков за последние несколько лет. Работа по защите зеленых территорий от застройки продолжается. Однако за парки и скверы приходится бороться.

Сегодня под угрозой исчезновения находятся три объекта: сквер Чехова (в районе ул. Набережной, 10), сквер Игнатьева (Океанский проспект, 68–74а) и сквер на Русской, 57. Вместо настоящих лесов здесь вскоре могут вырасти строительные – велика заинтересованность коммерсантов, владеющих земельными участками, на которых расположились благоустроенные территории.

Об этом и многом другом сообщила Алла Шестерикова, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, на брифинге для журналистов.

Бизнес хочет «зелени»

Примечательно, что земельные участки, на которых расположились вышеперечисленные объекты, были выданы предпринимателям в начале 2000-х годов. В то время городская администрация еще могла распоряжаться землей и ее назначением (соответствующих полномочий муниципалитет лишился в 2007 году, их передали на уровень региона). Например, многострадальный сквер Игнатьева был сдан в аренду под застройку в 2004 году. Позже земля и вовсе ушла в собственность ООО «УК «Рэми». Тогда же ушел из городского владения сквер Чехова и сквер на Бестужева.

Более десяти лет эти территории являлись для коммерсантов тихими активами – они ими владели, но ничего не возводили. Может быть, ожидая благоприятной экономической ситуации. Может быть, опасаясь острастки жителей и местных властей.

Муниципалитет тем временем не сидел без дела. Так, все эти скверы (как объекты – тротуары, бордюры, скамейки, малые архитектурные формы) были официально оформлены в муниципальную собственность. Территории благоустраивались, приводились в порядок. В сквере Чехова, например, была проведена полная реконструкция, вымощены дорожки, обновлены зеленые насаждения, установлены лавочки. Это уже состоявшийся сквер, ставший привычным местом отдыха горожан.

Сквер на Океанском проспекте пока не вымостили гранитными дорожками, но за зелеными насаждениями постоянно ухаживали. А в 2015 году он получил имя в честь государственного деятеля Николая Игнатьева.

Но получился какой-то юридический оксюморон: земля под дорожками сквера муниципальная, а участки рядом с тротуарами либо в аренде, либо даже в собственности коммерсантов. И в наши дни интерес бизнесменов к тому, чтобы застроить «тихие» владения офисами и супермаркетами, активизировался. Резонансный случай со сквером на улице Бестужева – только один и пока самый яркий эпизод из этой продолжительной саги. Реальная угроза нависла и над Чеховским, и над Игнатьевским скверами.

Закон суров, но это закон

Напомним, что предприниматель и одновременно депутат Думы Владивостока Дмитрий Сулеев намеревался построить на месте сквера на Бестужева супермаркет. Стройку в конце прошлого года остановил только большой общественный резонанс. Закон был полностью на стороне народного избранника.

– Есть четкий регламентированный перечень документов, который представляется при выдаче разрешения на строительство, – сообщила Алла Шестерикова. – Правообладатель земельного участка в районе сквера на Бестужева обращался в мэрию за разрешением на строительство трижды с полным пакетом документов, и после того, как он устранил все замечания, у нас не было законного основания ему отказать. Однако, выдав разрешение, мы искали правовые основания, чтобы сохранить этот сквер, и, найдя их, отменили строительство.

Примечательно, что теперь компания Дмитрия Сулеева судится с администрацией Владивостока за другие участки – за Чеховский и Игнатьевский скверы.

В сквере Чехова есть зарегистрированный объект незавершенного строительства. Его готовность – 1,42 процента. И администрация Владивостока предпринимает все действия для того, чтобы признать стройку недействительной. В случае поражения муниципалитет будет вынужден снести всю рекреационную инфраструктуру (лавочки, дорожки, клумбы) под застройку, а деревья отдать под вырубку.

Пока ситуация не решена и городские власти принимают все законные меры для сохранения объекта. Точку поставит суд.

Парк Здоровья и пять скверов

Сегодня в городе продолжается и активизируется масштабная работа по защите зеленых островков. За последние годы сделан настоящий прорыв в деле создания новых и реконструкции действующих скверов и парков.

– Были разработаны профильные муниципальные программы, внесены изменения в Генплан, в Правила землепользования и застройки. Благодаря этому за последние годы нам удалось создать множество новых объектов. Таких как скверы Катюши, Анны Щетининой, Городов-побратимов, Почетных граждан, Веры и надежды, – перечислила Алла Шестерикова. – Прошла реконструкция сквера Рыбацкой славы, мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной, парка Победы возле Дома молодежи и многих других.

Особая гордость – сквер на улице Борисенко, где были установлены спортивные объекты, тренажеры и прочие малые архитектурные формы. Удачный опыт был усвоен и продолжен – спортивные сооружения начали появляться на других территориях, вносятся в концепции и проекты будущих объектов.

Администрация Владивостока подготовила концепцию парка Здоровья в районе улицы Русской, 53 (большая территория за заводом «Варяг» на Второй Речке). Здесь помимо озеленения будут выполнены работы по строительству спортивных сооружений, велодорожек, видовой площадки и тропы здоровья.

На данный момент в собственности муниципалитета находятся 76 объектов недвижимости, которые относятся к паркам, скверам и зеленым зонам. Под 64 из них оформлены земельные участки, в планах – зарегистрировать еще пять.

– В настоящее время администрация Владивостока ведет работу по формированию участков под пятью скверами, которые находятся в районе улиц Лермонтова, 81 и Лермонтова, 91 (п. Трудовое), на проспекте 100 лет Владивостоку, 60 и 29, на улице Липовой. Еще один сквер планируется на острове Попова – на пересечении улиц Заводской и Садовой, – перечислила начальник управления.

Под защитой Ж-5

Для того чтобы зарезервировать участки под будущие скверы и обезопасить их от застройки навсегда, специалисты администрации Владивостока специально разработали и внесли в 2013 году изменения в Правила землепользования и застройки, ввели в документ новое понятие – «зона городских парков, скверов и жилых территорий – Ж-5». Ничего иного, кроме перечисленного в названии, в этой зоне создавать нельзя. Такие же участки парков и скверов резервируются в производственных, а также общественно-деловых зонах. В 2013 году на карту Владивостока было нанесено 26 таких зон парков и скверов. Это тысячи квадратных метров зеленой зоны, которая теперь законом защищена от застройки.

Отметим, что с 2015 года полномочия по изменению Генерального плана и Правил застройки и землепользования, в том числе формированию земельных участков под парки и скверы, также перешли в ведение администрации Приморского края. Однако работа, проведенная до 2015 года, уже дает свои положительные результаты.

Например, в неприкосновенную для строительства зону парков и скверов вошел так называемый Кировский лес общей площадью более 36 тысяч квадратных метров.

– Одно время администрация Владивостока планировала построить на улице Кирова детский сад, – сообщила Алла Михайловна. – Но после обращений местных жителей от этой идеи было решено отказаться. Горожане использовали эту территорию для отдыха, сами благоустроили ее, здесь действует родник. Знаете, даже такой социальный объект, как детсад, оказалось возможным перенести в другое место без какого-либо ущерба для родителей и жителей улицы Кирова. Что же говорить о коммерческих объектах?

Защитная зона Ж-5 распространилась на зеленые зоны на ул. Русской, 17 и 50, на Океанском проспекте, 101. В нее включено около 30 тысяч квадратных метров на улице Нейбута. А также участки на ул. Иртышской, 34а, ул. Ульяновской, 12/3 и многие другие.

Одним из самых больших зеленых массивов, которые теперь включены в перечень городских парков, стал участок более 104 гектаров в районе улиц Анучинской и Медовой (ст. Спутник). Также зарезервирован под будущий парк земельный участок величиной более 19 гектаров на пересечении улиц Фанерной и Успенского.

Конечно, самые лакомые для предпринимателей кусочки владивостокской земли находятся в центре города.

– Рядом с Покровским парком – между Тополиной аллеей и улицей Башидзе – есть территории, к которым периодически проявляют интерес застройщики, – отметила Алла Шестерикова. – Жители близлежащих домов обратились к нам, чтобы защитить территорию от частной застройки. Нам удалось их чаяния отстоять и внести эти земли в зону Ж-5.