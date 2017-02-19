Со своим гектаром на чужой огород

Бесплатная земля может преподнести неприятные сюрпризы

Будущим землевладельцам могут достаться дороги, скалы и чужие огороды

Уже более 20 тысяч заявлений от граждан России, желающих получить бесплатный участок земли в Приморье, поступило с начала реализации закона о дальневосточном гектаре. По прогнозам Минвостокразвития, через несколько лет эта цифра должна вырасти до 800 тысяч. Переселиться на берега Тихого океана намерены жители Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края и других регионов страны.

Всего на территории Приморья готово к выдаче почти три миллиона гектаров, 270 тысяч из них – лесные угодья. Наибольшей популярностью у будущих переселенцев пользуются земли Ханкайского, Хасанского, Надеждинского и Шкотовского районов, расположенных близко к морю и к административному центру Приморского края. Местные же жители, читая в СМИ бодрые сообщения о получении очередными соотечественниками дальневосточного гектара, даже не подозревают, какую мину замедленного действия под них подложили.

Де-юре хозяев здесь нет

Перспектива освоения далекой окраины России современными землепроходцами впечатляет и внушает оптимизм по поводу светлого будущего необжитых пока территорий региона. Но это только на первый взгляд. Для подавляющего большинства претендентов шансы стать владельцами бесплатного гектара весьма призрачны. Лишь 10–15 % из них получат вожделенный клочок земли, и то в таких местах, где невозможно не только заниматься земледелием, но и вообще нормально существовать. Потому что свободной земли, пригодной под сельхозразработку, в Приморье нет. В свое время «В» рассказывал об этом дефиците.

Эксперты, опрошенные «В», считают, что между землепользователями, нынешними и будущими, через год-полтора возможны конфликты и судебные иски. От столь мрачного пророчества можно было бы отмахнуться, мол, никто не знает, что нас ждет в будущем. Между тем уже сегодня разрастается скандал в Центральненском сельском поселении Шкотовского района, где на 50 земельных участках бывшего военного совхоза, принадлежащих местным жителям на паях и по решению суда, разместились узаконенные бесплатные гектары будущих переселенцев. И все потому, что хозяева полей и огородов в свое время не определили границы своих наделов и не поставили их на кадастровый учет. Читай не узаконили их существование. То есть де-факто земля была их собственностью, как они полагали, де-юре – бесхозная. На кадастровых картах эти участки земли обозначены как свободные. Поэтому они и ушли под дальневосточный гектар. Как быть в данной ситуации, непонятно.

И таких случаев на Дальнем Востоке всплывет тысячи, десятки тысяч. Приморье не исключение. Потому что подавляющее большинство россиян живет одним днем.

Под раздачу попали даже кладбища

Тот факт, что после принятия закона о бесплатном гектаре ситуация на Дальнем Востоке сложилась взрывоопасная, подтверждают и чиновники на местах.

Как рассказала «В» заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района, начальник районного управления имущественных и земельных отношений Наталья Зубова, подавляющее большинство местных жителей не узаконило свои участки земли, на которых находятся их огороды, дачи, хозяйственные постройки. И может статься так, что однажды, выйдя утром из дома, хозяин недвижимости с удивлением увидит, как на его частной территории работают другие люди, причем на законном основании. То есть будучи владельцами бесплатного гектара.

По словам Натальи Зубовой, при предоставлении бесплатного гектара не учитывается градостроительный план земельного участка. Зачастую новоявленные переселенцы лепят свои участки на уже существующие, ранее освоенные местными жителями. Под халявную раздачу попадают проселочные дороги, даже асфальтированные, улицы, дачные поселки, участки морского побережья вместе с базами отдыха, часть морской акватории и даже кладбища! И все потому, что в соответствии с законом о дальневосточном гектаре наделы новоиспеченным аграриям выделяются по упрощенному порядку, без проведения кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на местность. Что, по мнению авторов закона, значительно упростит процедуру их получения. Но, как оказалось в реальности, усложнит жизнь местному населению.

Кроме того, многим приморцам не по карману межевание земельного участка, который они возделывают много лет. Еще три года назад эта процедура на территории того же Шкотовского района стоила 12 тысяч рублей, сегодня – намного больше.

Кстати, многоие поселковые дороги в крае тоже на кадастровых картах не обозначены. Потому что у администраций поселений нет средств на их регистрацию.

К примеру, в селе Многоудобном под бесплатными гектарами оказалось несколько дорог, по которым еще сегодня ездят местные жители. Но в ближайшее время эти трафики, вероятно, будут перекрыты новыми владельцами земельных наделов. И как потом жить и передвигаться сельчанам? На этот вопрос закон о дальневосточном гектаре ответа не дает.

– Потенциальные владельцы дальневосточных гектаров, подавая заявки, рисуют свои участки где угодно и как угодно, не считаясь с местными реалиями. Потому что на публичной кадастровой карте они не видят ни строений, ни дорог. И по закону они правы. Почему это происходит? Дело в том, что не все граждане знают, что в Интернете на сайте НаДальнийВосток.рф можно получить космоснимок интересующего их участка земли, где видны автомобильные и железные дороги, дома, огороды, – говорит Наталья Зубова.

Наши планы не в счет?

В поселке Подьяпольском, состоящем из двух населенных пунктов, владельцы бесплатного гектара разместили свои владения на освоенных дачных участках, на берегу моря, заканчивающегося обрывом, на скалах (на берегу, к слову, расположены лодочные гаражи). И это притом что претендентам на бесплатный гектар должны предоставляться участки, расположенные вне границ городских округов, городских поселений, а также сельских поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов. Новые участки должны быть расположены на расстоянии не менее 10 км от населенных пунктов с населением более 50 тысяч жителей и не ближе 20 км при численности населения более 300 тысяч человек.

Оформляя же свои заявки, люди тыкают пальцем в карту и рисуют план будущих владений: квадраты, треугольники, прямоугольники, звезды и даже геометрические фигуры, похожие на фаллические символы (извините за пикантные подробности, но так было).

Между тем в 2015 году администрация Шкотовского муниципального района провела на территории Подъяпольского дорогостоящие работы по оформлению генерального плана поселка с учетом на перспективу. Здесь предполагались строительство детского сада, школы, организация зоны отдыха. Но при выделении дальневосточного гектара заявителям планы местной администрации не учитывались. Главное – соблюсти букву нового закона, а там трава не расти.

– У нас нет полномочий по земле. Заявки на дальневосточный гектар, которые к нам поступают, мы направляем в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, который и занимается оформлением этих участков, – разводит руками Наталья Зубова.

Ситуация с бесплатным гектаром в Шкотовском муниципальном районе – не эксклюзив, аналогичные истории можно услышать в других районах Приморья. Судя по всему, авторы закона о дальневосточном гектаре разрабатывали его, считая Дальний Восток необитаемым островом. Иначе почему они не согласовали его положения с Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ? Последствия от претворения этой «сказки» в быль будут расхлебывать еще несколько поколений россиян. Хорошо, если обойдется без мордобоя.