Утерла деревня нос городским

Когда я была маленькой, то восхищалась маминым гардеробом. Мне в нем все казалось красивым. А особенно я любила мамины резиновые ботики на каблучке, со шнурками и опушкой из натурального каракуля. Они надевались прямо на туфли с высоким каблучком. Пятилетней девочкой я дефилировала в них по квартире, стуча каблуками...

Эти ботики мама привезла из Москвы в 1957 году, в столице она училась на закройщика военной одежды в учебно-производственном комбинате ГУТ МО СССР. Примечательно, что в учебной группе было 18 мужчин и только пять женщин. Среди изучаемых ими дисциплин были конструирование военной и гражданской одежды, технология пошива, спецчерчение, швейное материаловедение, а также математика, политпредмет и производственная практика. Никто из однокурсников мамы не верил, что у нее всего-то шесть классов образования – так легко ей давались задачи и спецчерчение. Наверное, потому, что она была молодая – 26 лет. И опять же не верилось одногруппникам, что детей у нее уже трое.

Учеба учебой, а руки у мамы были золотые! За много лет она обшила, считай, полпоселка Ольга – многочисленную родню, мужчин и женщин, военных и гражданских. Она шила абсолютно все: верхнюю и легкую одежду, пиджаки и брюки, шапки и кепки, прочую модную мелочь. И мама никогда не растрачивала приобретенный хоть однажды навык, не боялась ни трудной, ни сложной работы.

В году примерно 1965-м мы переехали из Ольгинского района на остров Русский. Мама устроилась закройщиком в пошивочную мастерскую, которая работала и с военными, и с гражданскими заказчиками и входила в структуру Владивостокского комбината бытового обслуживания. Когда в КБО объявили конкурс профмастерства среди ателье, мама тоже захотела в нем участвовать. Однако заведующая воспротивилась: куда тебе тягаться с городскими асами?! И отказалась выдать отрез ткани и фурнитуру, как предусматривали организаторы конкурса. Только сейчас я могу оценить мамину настойчивость. Она на свои деньги купила недорогую ткань на пальто яркого кирпичного цвета с мелкой черной рябью. Шить пальто ей пришлось в нерабочее время – таким было условие заведующей.

Я помню это элегантное пальто-реглан, с воздушными кожаными петлями, деревянными пуговицами, покрытыми лаком (их выточил мой старший брат Олег по маминому эскизу). В комплект входила шляпка-кубанка из этой же ткани. Мама все умела шить сама! Технология пошива была соблюдена на высшем уровне. И отутюжено оно было по-фабричному. Модельеры и технологи в жюри бесспорно присудили маме первое место. Объявляя результаты конкурса, директор КБО Солодовникова к официальной речи добавила восхищенно: «Вот это деревня! Вот это утерла нос городским!». А лет-то маме тогда было всего 35. И пальто конкурсное она продала за 34 рубля.

Эту историю я рассказывала своим сыновьям, внуки подрастут – расскажу и им. Потому что хочу, чтобы новые поколения нашего рода занимались тем, к чему лежит душа, от чего никогда не устанут руки, что всегда будет интересовать и требовать совершенства. Ведь именно такой увлеченной и пытливой была их прабабушка – Нестерова Мира Дмитриевна, выбравшая свою профессию в 12 лет и навсегда.

От редакции

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