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Увековечить гарпунера в бронзе

«Китобойная слава Союза» – так называется многостраничное издание, посвященное истории и развитию китобойного промысла в СССР и в мире, презентация которого состоится в субботу, 18 февраля, в 17 часов в Музее города на улице Петра Великого, 6.

Этот труд объемом 760 страниц был издан в Херсоне еще в 2016 году под редакцией капитана дальнего плавания Александра Якунина. В столицу Приморья книга попала только сейчас, благодаря одному из ее авторов капитану дальнего плавания, доценту кафедры Дальрыбвтуза Виктору Щербатюку. Он же автор уникальной антологии «Антарктика за кормой: о китобоях-дальневосточниках», выдержавшей два издания, в 2013 и в 2014 годах. Сегодня эти книги – раритет.

Новое издание о китобоях – людях мужественной профессии – без преувеличения еще одно яркое свидетельство живой памяти о недавнем прошлом нашей страны. Книга «Китобойная слава Союза» вышла в серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР», на ее страницах биографические данные капитанов китобойных судов, гарпунеров и других тружеников китобойных флотилий, среди которых немало Героев Социалистического Труда. Один из них – Юрий Сергеев живет во Владивостоке. Читатели с интересом познакомятся с воспоминаниями китобоев, а также с очерками о них.

Как рассказал «В» Виктор Щербатюк, изначально составители сборника «Китобойная слава Союза» не включили в свой труд материалы о китобоях-дальневосточниках. Потому что не знали о существовании антологии «Антарктика за кормой...». Позже эта ошибка была исправлена с согласия Виктора Щербатюка.

Он – один из основателей фонда содействия созданию и сохранению памятников истории и культуры «Альбатрос», а также его управляющий. Главная цель фонда «Альбатрос» – создание во Владивостоке памятника китобоям. Предполагается, что бронзовый гарпунер в ушанке и телогрейке, стоящий около своей расчехленной пушки на носу китобойного судна, будет установлен на южной террасе Морского вокзала. Автор памятника – местный скульптор Тимур Дорошенко. Напомним, что идею создания памятника китобоям в прошлом году поддержал глава Владивостока Игорь Пушкарев.

В приморскую столицу привезли всего 50 экземпляров книги «Китобойная слава Союза». Александр Якунин прислал приветствие к презентации издания в столице Приморья. Он пожелал, чтобы средства от реализации книг был переданы фонду «Альбатрос» для создания во Владивостоке памятника дальневосточным китобоям.

Примечательно, что презентация книги из Херсона пройдет в залах Музея города в окружении экспонатов выставки «Тихоокеанское время. Открытые морские залы», посвященной уникальному явлению – расставанию и встрече тружеников китобойных флотилий с родными и близкими, ставшим особой страницей в истории морского города. Тому свидетельство возвращение во Владивосток с промысла китобойной флотилии «Советская Россия», увековеченное кинодокументалистами студии «Дальтелефильм». 

Автор : Сергей КОЖИН

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