Японцам показали дом окнами в поле

В международном театральном фестивале, проходившем в префектуре Симане, приняли участие студенты театрального факультета Дальневосточного института искусств.
Как рассказала преподаватель института, искусствовед Нина Шульгина, японской публике приморские студенты показали спектакль «Дом окнами в поле» по пьесе Александра Вампилова. Постановка, сделанная в минималистичном формате, пришлась весьма по вкусу японской публике (спектакль шел с синхронным переводом на японский).
– Нас прекрасно принимали, причем не только на сцене фестиваля, но и вне ее, для нас организовали очень насыщенную культурную программу, – рассказала Нина Шульгина. – Например, мы побывали в океанариуме, где живут старые знакомые многих владивостокцев – белухи. Директор океанариума провел для нас персональную экскурсию с посещением шоу белух.
Кроме того, посмотрели театрально-историческое представление в одном из храмов. Завершился день феерией Кагура в храме. Мифологические, кровавые сюжеты представлены как ритуальные танцы в масках и аутентичных костюмах.
А по пути домой мы посетили мемориал затонувшего русского крейсера «Иртыш», весь экипаж которого был спасен японцами более 110 лет назад. Возложили цветы, почтили память о соотечественниках.
Благодарственное письмо пришло в адрес Приморской картинной галереи из Государственной Третьяковской галереи, где, как известно, с начала сентября до конца января в рамках проекта «Золотая карта России» проходила выставка живописи и графики XVIII–XX веков из фондов Приморской картинной галереи.
Приморский край обратился в Минвостокразвития с предложением включить свободный порт Владивосток (СПВ) и интегрированную развлекательную игорную зону «Приморье» в число пилотных территорий для введения режима беспошлинной торговли и режима tax free.
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