Японцам показали дом окнами в поле

В международном театральном фестивале, проходившем в префектуре Симане, приняли участие студенты театрального факультета Дальневосточного института искусств.

Как рассказала преподаватель института, искусствовед Нина Шульгина, японской публике приморские студенты показали спектакль «Дом окнами в поле» по пьесе Александра Вампилова. Постановка, сделанная в минималистичном формате, пришлась весьма по вкусу японской публике (спектакль шел с синхронным переводом на японский).

– Нас прекрасно принимали, причем не только на сцене фестиваля, но и вне ее, для нас организовали очень насыщенную культурную программу, – рассказала Нина Шульгина. – Например, мы побывали в океанариуме, где живут старые знакомые многих владивостокцев – белухи. Директор океанариума провел для нас персональную экскурсию с посещением шоу белух.

Кроме того, посмотрели театрально-историческое представление в одном из храмов. Завершился день феерией Кагура в храме. Мифологические, кровавые сюжеты представлены как ритуальные танцы в масках и аутентичных костюмах.

А по пути домой мы посетили мемориал затонувшего русского крейсера «Иртыш», весь экипаж которого был спасен японцами более 110 лет назад. Возложили цветы, почтили память о соотечественниках.