В каждом портрете - душа артиста

Нынешний сезон для Приморского академического театра имени Горького особый, юбилейный, 85-й. В связи с этим главный режиссер театра Ефим Звеняцкий намерен порадовать зрителей великолепными премьерами. Уже в конце марта зрители увидят постановку по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», работу над которой ведет по специальному приглашению Ефима Семеновича главный режиссер театра кукол Виктор Бусаренко.

В начале апреля зрителям предложат премьеру постановки «Смех лангусты». Эту необычную работу, основанную на пьесе Джона Маррелла «Мемуары», заслуженный артист России Николай Тимошенко осуществляет на малой сцене. Спектакль расскажет об актрисе Саре Бернар, точнее – об одном дне из последнего года ее жизни.

Особым подарком, знаковым, можно сказать, событием юбилейного сезона стало и обновление фотогалереи театра, что расположена на стене в знаменитом паркетном зале. Известный приморский фотохудожник Сергей Кирьянов сделал целый фотопроект, заново запечатлев всех актеров, а также начальников всех цехов театра.

По словам Сергея Кирьянова, эта работа стала его радостью и гордостью и заняла немалое количество времени. Впрочем, все затраченные усилия не прошли даром – по отзывам как самих артистов театра, так и публики, что приходит на спектакли и уже успела отметить обновление фотогалереи, снимки получились превосходные.

Коллеги же Сергея Кирьянова отмечают, что фотографу удалось в буквальном смысле заглянуть в душу каждого из актеров, показать его человеческие качества, его душу…