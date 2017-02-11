Мина замедленного действия

Знаете, читатель, какова первая примета наступающей зимы? Думаете, облетевшие листья, улетающие птицы и все такое? Нет. Как только на ТВ начинается выносящая мозг реклама противовирусных препаратов – все, значит, вот-вот зима…

И дальше – на четыре месяца минимум завертелась карусель… «Когда температура ползет вверх, но градус ответственности не позволяет болеть…», «Если вы не можете позволить себе заболеть…», «Не дайте болезни победить себя…» – стоит включить телевизор, как из него доносятся эти бодрящие призывы. Бросишь случайный взгляд, а там измученный температурой сопливый дяденька принимает чудо-таблеточку, и бац – он уже в костюме идет на чрезвычайно, видимо, важную работу. Ну как минимум этот дядя работает спасателем всей Вселенной и всех ее окрестностей. Нет, серьезно. А кем еще он может работать, чтобы вести себя так – скрыть симптомы гриппа и ОРВИ и явиться в коллектив, распространяя бациллы и вирусы? Без спасателя Вселенной мы и секунды прожить не сможем, а вот если менеджер среднего звена спокойно отлежится дома и не станет заражать своих коллег, то мы – ну население земного шара – это легко переживем.

Но вся-то беда в том, что на рекламу всех этих средств, снимающих и облегчающих симптомы простуды и гриппа, попадаются не спасатели Вселенной, а самые простые граждане. Те, которым медики каждый год советуют одно и то же: если вы заболели, не надо геройствовать и, проглотив очередной какой-нибудь «температуроснизин», идти на работу.

Ведь что такое «снятие симптомов»? Все эти рекламируемые средства просто на время снижают температуру (которая, кстати, борется с вирусами), облегчают кашель и насморк. И все. Вы по-прежнему больны, просто приняли допинг и на время стали чувствовать себя немного лучше. Вы не выздоровели, но вышли из дома и превратились в мину замедленного действия – рассадник бацилл. Вы едете в общественном транспорте и заражаете соседей, вы принесли миллионы вирусов в офис и одарили сотрудников – завтра уже они заболеют… При этом ваш организм, истощенный вашим подвигом, еще меньше сопротивляется болезни. Скажите, кому вы сделали лучше? Разве что производителям чудо-препаратов и рекламщикам – они получили денежки.

И кстати. Ни один уважающий себя спасатель Вселенной не пойдет на работу, приняв снимающий симптомы препарат. Потому что настоящие спасатели Вселенной понимают, что правильно, а что нет. И на рекламу не покупаются.