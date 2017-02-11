«Макбет» приморского уезда

Солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра представят 23 февраля постановку оперы Джузеппе Верди «Макбет».

Партию Макбета споет Дмитрий Неласов, в образе леди Макбет выйдет Алена Диянова, в партии Банко – Евгений Плеханов, в роли Макдуфа – Александр Диянов. За дирижерским пультом симфонического оркестра Приморской сцены впервые – Тигран Ахназарян.

С артистами Приморской сцены оперу готовит режиссер-ассистент Мариинского театра (Санкт-Петербург) Анна Шишкина, сообщила пресс-служба театра.

Джузеппе Верди, давая в письмах указания по поводу исполнения своего любимого детища, неизменно подчеркивал, что предпочтет в «Макбете» не звездных певцов и приглашенных артистов, а крепкий ансамбль партнеров-единомышленников, постоянно работающих друг с другом. Лауреат международных конкурсов баритон Дмитрий Неласов, который выйдет в заглавной партии, выступает на Приморской сцене со времени открытия театра в 2013 году. Приморская публика хорошо знает солиста по целому ряду ролей его обширного репертуара, где значительное место занимают важнейшие баритоновые партии.

В труднейшей роли леди Макбет, которой сам композитор уделял особенно пристальное внимание, в спектакле выйдет обладательница драматического сопрано Алена Диянова – в ее творческом багаже также немало итальянских партий, одной из лучших считается партия Виолетты в «Травиате».

Актерское мастерство – вот обязательное условие, которое композитор предъявлял к претендентам на роли преступных супругов. Дмитрий Неласов брал уроки драмы у народного артиста России Андрея Толубеева, сценическая выразительность Алены Дияновой в различном репертуаре неоднократно получала высокую оценку профессиональных критиков.

В январе 2017 года постановка, осуществленная в 2001 году шотландским режиссером Дэвидом Маквикаром под музыкальным руководством Валерия Гергиева на исторической сцене Мариинского театра, была перенесена на Приморскую сцену. В двух премьерных показах приняла участие одна из самых выдающихся исполнительниц партии леди Макбет Мария Гулегина. Теперь зрители могут оценить и то, как с труднейшими партиями справятся артисты Приморской сцены.