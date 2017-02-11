Тигров по зиме считают

В Лазовском заповеднике и национальном парке «Зов тигра» посчитали тигров по следам на снегу.

Подобный мониторинг проводится зимой регулярно. Как сообщила пресс-служба заповедника, всего было насчитано 15 тигров и 9 тигрят, что говорит о стабильной численности тигров на территории заповедника.

С декабря прошлого года до конца января специалисты собирали информацию о следах тигров со всей охраняемой территории, а во второй половине января провели учет тигра и других животных на постоянных маршрутах.

Инспекторы и научные сотрудники, вооруженные GPS-навигаторами, прошли по всей территории заповедника и нацпарка. Сотрудники вели по два дневника: один для учета следов тигра и копытных, а в другой заносилась информация о следах других видов животных суточной или менее давности. В заповеднике учетчики проходили маршруты пешком, а в труднодоступных районах нацпарка приходилось использовать снегоходы и мотобуксировщики.

В Лазовском заповеднике, судя по полученным данным, обитает 10 самостоятельных тигров, из них пять самцов и пять самок, а также шесть тигрят в двух выводках (в одном четыре и в другом два). В национальном парке «Зов тигра» живут два самца и три самки и трое тигрят в двух выводках.

Кроме того, в Лазовском заповеднике учетчики зафиксировали выводок рыси, в котором два рысенка. Совсем свежие следы семейства были обнаружены в долине реки Перекатной выше ключа Третий Лог.

– Такое бывает редко, по крайней мере, в моей практике, – констатировала старший научный сотрудник Галина Салькина. – Рысь ведет скрытный образ жизни, и встречи с ней носят единичный характер, а тут целый выводок.