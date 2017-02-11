Поставь оценку театру. Или музею

Независимая оценка качества работы краевых учреждений культуры проходит в Приморье.

Как сообщили в департаменте культуры края, помочь улучшить деятельность театров, библиотек и музеев может каждый приморец. Для этого необходимо зайти на сайт primorsky.ru и найти раздел «Оценить учреждение культуры». Там выбрать учреждение, работу которого вы желаете оценить, заполнить анкету и направить на электронный адрес: cultprim@primorsky.ru. При этом не нужно указывать свое имя, анкета анонимна.

В списке оцениваемых – самые популярные в крае места культурного отдыха: Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького, Приморская краевая филармония, Приморская государственная картинная галерея, Приморский государственный объединенный музей имени Владимира Арсеньева и еще 10 учреждений.