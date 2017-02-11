Порто-франко хотят поддержать режимом tax free

Приморский край обратился в Минвостокразвития с предложением включить свободный порт Владивосток (СПВ) и интегрированную развлекательную игорную зону «Приморье» в число пилотных территорий для введения режима беспошлинной торговли и режима tax free.

Предполагается, что это будет способствовать росту въездного и внутреннего турпотока и повышению конкурентоспособности туристической отрасли края, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региона.

Предлагается три возможные модели.

– Первая – это магазины беспошлинной торговли, duty free, – сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков. – В России они располагаются в зонах аэропортов, на вокзалах после прохождения таможенного контроля. Однако мировая практика разработала более привлекательные для туристов схемы. К примеру, в Королевстве Таиланд можно приобрести товары, не облагающиеся таможенными пошлинами и налогами, на территории страны в специальной сети магазинов. При этом покупатели получают приобретенный товар в зоне вылета аэропорта.

Второй вариант мировой практики – это режим tax free, возврат суммы НДС приобретенного на территории Таможенного союза товара при его последующем вывозе с территории.

Отмечается, что минимальная сумма покупки непродовольственных товаров, с которой иностранные граждане смогут получить НДС, может составить 10 тыс. рублей.

Справка «В»

Tax free – это система возврата суммы НДС на покупки, сделанные иностранными гражданами. Налог возвращается при обратном пересечении границы той страны, в которой были приобретены товары. В разных странах размер возврата составляет от 7 до 22 %.