«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?

Начавшиеся таяние и взлом льда, по-видимому, внесли корректировки в судьбу многострадального судна «Еруслан» – оно начало тонуть.

Как сообщает портал «Вести: Приморье», у сухогруза Yeruslan, стоящего во льду в Амурском заливе, выявлено значительное изменение положения.

По данным спасательно-координационного центра Росморречфлота, установлено увеличение крена до 4 градусов, погружение кормовой части судна и появление воды в кормовой части третьего трюма. Такими темпами «Еруслан» долго на плаву не продержится, а меж тем в его трюмах еще полторы тонны горючего, что вполне может спровоцировать масштабную экологическую катастрофу в отдельно взятом Амурском заливе.

Напомним: 31 января на судне Yeruslan, находящемся под арестом, произошел пожар. Его причиной, по мнению некоторых экспертов, было оставление судна без присмотра в начале зимы и, как следствие, открытый доступ к имуществу, чем воспользовались мародеры, в течение зимы подъезжавшие к судну на автомобилях по льду. Предположительно пожар вызвало сжигание оболочки, покрывавшей изделия из цветных металлов. Напомним: на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 5 февраля было принято решение о буксировке аварийного судна на мель во избежание затопления. Ответственным за проведение аварийно-спасательных работ назначена администрация морского порта Владивосток.