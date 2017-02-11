Больше всего детей рождается в зимние месяцы

В Приморье в 2016 году родилось 22766 малышей, сообщила пресс-служба края. Чаще всего на свет младенцы появлялись в стенах краевого перинатального центра и родильного дома № 3 Владивостока.

Большинство детей – 9410 – первенцы в своих семьях. Чуть меньше – 9407 – уже имеют старшего брата или сестру, а 2951 малыш стал третьим ребенком в семье. Значительно меньше – 690 новорожденных стали четвертыми по счету. Есть дети, рожденные пятыми, шестыми, седьмыми и восьмыми. У некоторых малышей – правда, это единичные случаи – есть по десять, а то и одиннадцать братьев и сестер. Например, 9-го по счету ребенка родили три женщины, 10-го ребенка – две, а 11-го и 12-го – по одной маме.

По статистике, в зимние месяцы – январь и февраль – родилось наибольшее количество детей. А вот летние – июль и август – подарили Приморью самое большое количество детей, рожденных вторыми (878) и третьими (299). В мае появилось самое большое количество малышей, рожденных седьмыми по счету – шестеро.