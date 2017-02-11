Рыбный рынок во Владивостоке: оформление земли и работа над эскизным проектом

В администрации края состоялось совещание по вопросу строительства рыбных рынков в ряде городов края.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов рассказал о подготовительной работе, проделанной властями города для создания в краевом центре рыбного рынка.

В пресс-службе мэрии напомнили: поиск оптимального места для создания полноценного современного рыбного рынка шел в администрации приморской столицы по поручению главы города Игоря Пушкарева несколько последних лет.

Рассматривались различные варианты. В итоге место в районе Корабельной набережной на берегу бухты Золотой Рог в районе опоры моста было выбрано как наиболее удачное для такого объекта.

В 2015 году на совещании в администрации города под руководством Игоря Пушкарева было рассмотрено несколько эскизных проектов рыбного рынка, разработанных ООО АПК «Идеальный город» по заказу ООО «Компания «Аква-холод». Архитекторы предложили конструкции здания на различные морские темы: одно ассоциировалось с трепангом, второе напоминало формой морские водоросли, третье – ската. Как наиболее удачный был выбран проект здания, напоминающего ската.

Данный проект был представлен специалистам на совещании в администрации Приморья. Алексей Литвинов сообщил, что юридическое оформление сооружений (причальная стенка и набережная), а также земельных участков в целях создания рыбного рынка администрация Владивостока начала в 2013 году, после завершения строительства Золотого моста. В 2015 году сооружения и земля были зарегистрированы в муниципальную собственность.

В январе 2016 года постановлением администрации города сооружения и земельные участки в районе Корабельной набережной, 21 включены в «Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

Необходимо отметить, что предлагаемый для строительства земельный участок находится в трех функциональных зонах – в зоне общественно-деловой и жилой застройки ОД-2, в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т-3, в зоне общественно-деловой застройки ОД-1. В связи с этим сейчас необходимо провести работу по объединению земельных участков и приведению их к единому виду разрешенного использования, позволяющему строительство объекта концессионного соглашения.

В целях внесения необходимых изменений в Генеральный план Владивостока и Правила землепользования и застройки сотрудники мэрии направили соответствующие предложения в администрацию края, поскольку именно за ней с 2015 года закреплены полномочия по внесению изменений в эти документы.

После юридического оформления сооружений и земельных участков планируется объявить конкурс, по итогам которого заключить концессионное соглашение на строительство рыбного рынка.

На совещании было подчеркнуто, что создание рыбных рынков в регионах – поручение президента РФ Владимира Путина. Их строительство запланировано во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке.