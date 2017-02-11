Общественные организации города смогут компенсировать коммунальные и другие платежи

Во Владивостоке продолжается прием заявок от некоммерческих социально ориентированных общественных организаций на получение субсидий.

Они смогут компенсировать затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другие расходы, пояснили в пресс-службе муниципалитета.

– Оказание финансовой поддержки общественным организациям в виде субсидий на возмещение отдельных видов затрат производится уже шестой год подряд, – отметил Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – Субсидии являются очень востребованными и значимыми среди общественников, так как им зачастую очень тяжело, не имея бюджета, оплачивать расходы по коммунальным и другим платежам.

Напомним: чтобы стать получателем финансовой поддержки от городских властей, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения по адресу: ул. Ильичева, 15. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397. Последний день приема заявок – 22 февраля.

Как подчеркнули в управлении по исполнению программ по поддержке населения, на сегодняшний день заявки подала уже 21 организация. Среди претендентов на получение субсидии от администрации города – общественные ветеранские объединения, общества инвалидов, национальные организации, благотворительный фонд «Дети Приморья», Союз садоводов, Совет многодетных родителей, центры дополнительного образования детей «Чайка», «Планета знаний» и другие.