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На устранение последствий провала грунта уйдет два месяца

В администрации приморской столицы обсудили вопросы ликвидации аварийной ситуации на Станюковича.

Напомним: в минувший вторник днем произошел провал грунта на строительной площадке в районе ул. Станюковича. Обрушилась подпорная стена и часть автомобильной дороги.

На заседании оперативного штаба под руководством и.о. главы Владивостока Константина Лободы были определены первоочередные задачи и ответственные за их исполнение лица, сообщили в пресс-службе мэрии. Главная задача – строительство временной теплотрассы. Это позволит исключить поврежденный участок из схемы теплоснабжения и проводить работы по реконструкции обрушенной подпорной стены.

Параллельно с прокладкой временной теплотрассы начнутся инженерно-геологические изыскания, которые будет вести Дальневосточный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт по строительству (ДальНИИС).

Его директор Владимир Смотриковский рассказал, как будут ликвидироваться последствия обрушения опорной стены и сколько времени займут эти мероприятия.

– Необходимо заново возвести подпорную стену с контрфорсами для дальнейшей засыпки под конструкции и трубы теплотрассы, но к этим работам приступят только после того, как запустят временную ветку теплотрассы. На эти работы уйдет порядка двух месяцев, необходимо завершить их в холодный период, – приводит слова Владимира Смотриковского пресс-служба края.

Директор ДальНИИС подчеркнул: эксперты уже провели предварительный анализ ситуации.

– Нам понятно, что произошло нарушение связности грунта. Среди причин рассматриваются четыре версии: нарушение технологии строительного процесса, ошибки в проектировании, природное или техногенное воздействие, последняя – в качестве основной. Нарушение целостности грунта происходит при наличии определенного воздействия. Возможно, теплотрасса давала течь, и вода размывала грунт, – добавил он.

Владимир Смотриковский также пояснил, что геологи проведут обследование на предмет безопасности соседних зданий.

Отметим: все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика.

Для обеспечения безопасности при проведении строительных работ на улице Станюковича принято решение возвести забор. Пешеходное движение будет осуществляться только с обратной стороны Приморского краевого института развития образования, уточнили в пресс-службе администрации города.

Между тем во Владивостоке по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего причинение крупного ущерба.

Прокуратурой Фрунзенского района установлено, что на месте поврежденного участка автомобильной дороги ООО «Горспецстрой-2» ведутся строительные работы по возведению объекта «Многоярусная парковка в районе улицы Станюковича, 1».

Как сообщается на сайте прокуратуры Приморья, несмотря на то, что еще на прошлой неделе были выявлены трещины в дорожном полотне, данная компания мер к незамедлительному прекращению работ и устранению выявленных дефектов не предприняла, продолжив работы на объекте.

При этом заказчик строительных работ ООО «Каскад-Строй», зная об образовании повреждений в дорожном полотне, мер по контролю за действиями подрядчика не осуществлял, требование об остановке работ на объекте направлено не было.

Бездействие в вопросах содержания и обеспечения сохранности конструктивных элементов автомобильной дороги привело к обрушению дорожного полотна и грунта в районе дома № 1 на ул. Станюковича, в результате чего образовался котлован длиной около 40 метров и глубиной порядка 20 метров.

По информации администрации Владивостока, предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 1,2 млн рублей.

Автор : Отдел новостей «В»

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